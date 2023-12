Lavori nel centro storico di Mondovì Breo: da lunedì 11 dicembre modifiche alla viabilità

La prosecuzione dei lavori di riqualificazione del centro storico di Mondovì Breo nel tratto di via Beccaria compreso tra piazza Roma e l’intersezione con via Rosa Govone, comporterà la chiusura dell’accesso di quest’ultima dalla mattina di lunedì 11 dicembre 2023.

Verrà pertanto istituito il divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata nell’area interessata di Via Beccaria, mentre In Via Rosa Govone potranno transitare esclusivamente i residenti, gli aventi diritto e gli utilizzatori di autorimesse, con obbligo d’ingresso e uscita da Piazza Ellero, e verrà istituito il divieto di sosta e fermata.

La riapertura al normale transito di Via Rosa Govone avverrà non appena i lavori di ripavimentazione di Via Beccaria supereranno l’intersezione con Via Soresi e Via Biglia