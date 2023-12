Sabato 16 dicembre ci sarà una maratona jazz ad Alba

L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Alba, in collaborazione con l’Associazione Alba & Jazz, propone una lunga maratona musicale sabato 16 dicembre 2023 in sala Beppe Fenoglio a partire dalle ore 20.45.



L’Alba Jazz Young Marathon unisce tre gruppi di giovani artisti che si esibiranno uno dopo l’altro, dando vita a uno spettacolo di altissimo contenuto musicale per una serata che si preannuncia energica e coinvolgente.

Ad aprire la maratona, alle 20.45, sarà il Misterioso Quartet, progetto nato dalla passione comune dei quattro componenti per la musica e i capolavori di Thelonius Monk e dal desiderio di rivisitare i suoi arrangiamenti e le sue stravaganti composizioni in una formazione che unisce il piano e la chitarra alla sezione ritmica.

Alle 21.45, spazio al Simone Blasioli Trio, tra brani moderni e composizioni originali per sax tenore, contrabbasso e batteria. Nuove esplorazioni e stravolgimenti di repertorio caratterizzano il mood del gruppo.

Alle 22.45, la maratona termina con il Cesare Mecca quartet. Il gruppo è capitanato da Cesare Mecca, giovane e talentuoso trombettista torinese, ottimo interprete di jazz classico, swing, bebop, ma anche arrangiatore e compositore.



Nelle pause tra un’esibizione e l’altra il borgo di San Lorenzo delizierà gli spettatori con una fetta di panettone.



L’evento rientra nel calendario di appuntamenti “Natale insieme… a voi!” curato dai Servizi Culturali del comune di Alba ed è a ingresso libero. Non occorre prenotare.



Programma completo su www.comune.alba.cn.it , sezione Eventi.