Tornata all'originario splendore la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ad Alba

Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 16 si terrà la presentazione dei restauri della chiesa dei Ss.Cosma e Damiano in Alba.

Interverranno il Vescovo Mons. Marco Brunetti, Il sindaco della città di Alba Carlo Bo, il Presidente della Compagnia di S.Paolo prof. Francesco Profumo, il Vicepresidente della Fondazione CRC Dr.Francesco Cappello e i rappresentanti della Fondazione CRT e dell’Egea.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i lavori di restauro realizzati per riportare l’edificio religioso all’originario splendore, unitamente al progetto di valorizzazione mediante installazioni audio-video.

Il cantiere di restauro, iniziato nel 2019 dall’allora Parroco don Renato Gallo e proseguito dall’attuale don Dino Negro, ha consentito l’approfondimento della conoscenza dell’opera architettonica realizzata nel 1760 su progetto e direzione dei Conti di Montelupo, Carlo Francesco Rangone (1711-1788) e Carlo Emanuele Rangone (1758-1808); l’opera è rilevante per qualità strutturale, ricchezza e cura degli arredi in marmo, della decorazione a stucco dei prospetti interni e delle opere di pittori eminenti come il Beaumont e l’Operti.

La facciata fu terminata alla fine dell’Ottocento e si adatta alla precedente facciata settecentesca progettata in concerto con il restante edificio, rimanendo fedele alla concezione barocca originaria.

I lavori, eseguiti dalle ditte Salvatico di Torino e Rosellini di Cherasco, sono stati progettati e diretti dagli architetti Mauro Rabino ed Erika Genesio, sotto la tutela della Sovrintendenza all’archeologia, alle belle arti ed al paesaggio del Piemonte.

I restauri sono stati finanziati con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dell’EGEA.