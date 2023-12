Crypto casino: quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di casino online

I cripto casino, come si evince dal nome, sono dei casino online dove è possibile effettuare depositi in criptovaluta, in modo da poter effettuare puntate sui giochi e scommettere.

Qui di seguito presentiamo i vantaggi e gli svantaggi dei cripto casino, per fornire una panoramica completa di ciò che possono offrire agli appassionati di gambling. L’articolo presenta anche un analisi del cripto casino Wall Street Memes Casino, creato dal team della meme coin WSM.

Vantaggi

Registrazione senza KYC

La maggior parte dei cripto casino consentono agli utenti di accedere senza verifica KYC (Know Your Customer) con depositi in criptovalute. Quindi, per giocare non sarà necessario registrarsi con il proprio documento d’identità. Inoltre, l’accesso avviene direttamente da browser desktop e mobile, oppure tramite app di messaggistica come Telegram.

Criptovalute

La possibilità di usare le criptovalute per i depositi consente ai trader di sfruttare il proprio wallet digitale per giocare e guadagnare.

Blockchain

La tecnologia blockchain permette ai cripto casino di registrare tutte le transazioni, i risultati delle scommesse e dei giochi, tenendo i dati protetti e assicurando la massima trasparenza agli utenti.

Velocità

Blockchain e criptovalute permettono di effettuare prelievi rapidi delle vincite dei giochi e delle scommesse.

Bonus

Molti cripto casino offrono generosi bonus di benvenuto per i nuovi utenti con depositi fino a 25.000 dollari.

Svantaggi

Barriere tecniche

Trattandosi di piattaforme legate al settore degli asset digitali, cripto casino presentano diverse barriere tecniche che limitano l’accesso solo agli appassionati di criptovalute.

Volatilità di mercato

Le vincite in criptovalute possono perdere valore in base alle oscillazioni del mercato.

Incertezza delle normative

Al momento non ci sono normative chiare per le società e aziende che utilizzano la blockchain.

In generale, i cripto casino hanno buone carte in regola per poter attirare giocatori ed evolversi . Una maggiore accessibilità al settore degli asset digitali, potrebbe consentire a queste piattaforme di diventare sempre più popolari in futuro.

Wall Street Memes Casino

Il Wall Street Memes Casino è stato creato per fornire utilità alla meme coin WSM e sostenere la sua crescita sul mercato.

Il lancio della criptovaluta sul mercato non ha prodotto i risultati sperati: dopo un picco raggiunto a settembre, Wall Street Memes è scesa attestandosi su un valore tra gli 0,030 e gli 0,022 dollari.

Negli ultimi 7 giorni, il token ha goduto di una nuova crescita, probabilmente generata dall’aumento di valore del Bitcoin. Il WSM al momento vale 0,002233 dollari ed è in listing su diversi exchange come OKX, Gate.io, MEXC, Bitmart e WOOX, inoltre si può acquistare direttamente sul sito ufficiale.

Il token WSM si può utilizzare per i depositi sul Wall Street Memes Casino, in modo da ottenere vantaggi come giri gratis sulle migliori slot machine. Il cripto casino prevede un bonus di benvenuto di 200% per un primo deposito fino a 25.000 dollari.

L’interfaccia di Wall Street Memes si rivela intuitiva e facile da navigare, mentre l’offerta di giochi conta più di 5.000 titoli divisi tra slot machine, giochi da tavolo e giochi dal vivo.

I titoli sono stati creati da sviluppatori di alto livello nel settore del gambling online, come Evolution, Spribe, Octoplay e Novomatic.

Non manca la sezione dedicata alle scommesse su diverse discipline sportive ed e-sport, con quote disponibili in diversi formati.

Come molti altri cripto casino, anche Wall Street Memes Casino permette di registrarsi senza KYC e utilizza la blockchain per registrare dati e transazioni.

