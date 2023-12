Cinzia Dutto racconta le sue Terre Alte neglispazi PLIN Education

Dopo Sandro Campani, sarà Cinzia Dutto, con il suo ultimo libro “Montagne da vivere – Viaggio tra i montanari delle Terre Alte”, pubblicato per LAR Editore, la seconda ospite della rassegna culturale “Di persone, paesaggi e montagne” organizzata negli spazi PLIN Education presso il Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo 1).

Le storie nascoste delle vallate della Granda diventano, tramite la penna di Cinzia, un caleidoscopio di racconti a respiro locale ma emblematici di un desiderio universale: il “tornare a casa”. Chi è rimasto, senza mai andarsene dal paese in cui è nato e cresciuto, e chi invece è tornato, o si è trasferito in montagna da zero, tutti loro sono i protagonisti delle storie delle “Terre Alte”, montanari vecchi, nuovi o di ritorno che hanno scelto, appunto, le vallate cuneesi per vivere e lavorare con i tempi della natura e dei mestieri “d’antan”. Appuntamento per giovedì 14 dicembre alle ore 17.30 con ingresso libero. Eventuali prenotazioni ad info@plineducation.it o suEventbrite.La rassegna terminerà martedì 19 dicembre sempre alle ore 17.30 con Emma Giammattei e il saggio “Paesaggi. Una storia contemporanea” (Treccani Editore).