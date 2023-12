La "restituzione" della notte del liceo classico proposta a Mondovì

Nel pomeriggio di venerdì 01 dicembre all'interno della cappella del Liceo Vasco-Beccaria-Govone ha avuto luogo la “Restituzione” della Notte del Classico: evento proposto per la prima volta e su scala nazionale per ricordare la precedente edizione dell'iniziativa, presentarla a chi non aveva avuto modo di assistervi e proporre idee per l'anno venturo.

Ha introdotto il professor Stefano Casarino, presidente della delegazione di Cuneo dell’A.I.C.C. (Associazione italiana di cultura classica) e responsabile del Liceo Classico, il quale ha inizialmente ribadito l'importanza dell'evento appena allestito, mirato a suggerire nuovi spunti e ha ripercorso la storia della Notte del Classico, nato da una felice idea del prof. Rocco Schembra e che il prossimo anno giungerà alla X edizione.

Sono poi intervenuti il dirigente Scolastico Bruno Gabetti e il prof. Danilo Baravalle: il primo ha rimarcato l’importanza degli studi classici e di eventi del genere, che dimostrano come meglio non si potrebbe la vivacità, la creatività e l’intraprendenza degli studenti che a tali studi hanno scelto di dedicarsi, con impegno e con entusiasmo.

Il secondo ha curato il settore dei social per l'organizzazione della coppia di eventi, dimostrando quanto sia l'indirizzo scolastico sia le manifestazioni correlate stiano all'avanguardia e siano aperte all'approfondimento di ogni campo del sapere, in una felice ed originale sinergia di interrelazioni culturali: anche alla Notte del Classico si realizzano pienamente intertestualità e interdisciplinarietà, giacché si spazia dalla recitazione di testi (monologhi, dialoghi, scene a più voci) di plurime letterature (italiana, latina, greca, inglese, tedesca, francese, spagnola, russa, ecc…) all’esecuzione di brani musicali alla produzione di filmati e prodotti digitali.

Si sono poi esibiti gli alunni Giulio Toppino e Margherita Lanfranco (entrambi studenti della 2° A Classico), i quali hanno intrattenuto il pubblico con l'ausilio di violino, pianoforte e chitarra proponendo un repertorio sia decisamente classico (Margherita) che moderno (Giulio ha proposto brani suoi, sia come testi che come musica).

Al termine è stato proiettato il video della “Notte del Classico a Mondovì” del 5 maggio 2023, che è possibile vedere anche sul sito della nostra Scuola: lì sono stati colti i momenti salienti di un’edizione particolarmente riuscita, che ha riscosso grande successo di pubblico e che è per tutti noi stimolo per fare ancora meglio il prossimo anno, per la X Edizione che si terrà venerdì 19 aprile dalle 18 alle 23 nei locali del nostro Liceo.