Alberto Deninotti: un successo "Digitaly - il digitale in provincia"

Si è svolto lunedì 4 dicembre, alle ore 18, presso presso la sede di Confindustria Cuneo, " Digitaly - il digitale in provincia ”, evento dedicato all’approfondimento dell’innovazione digitale ed alla sua importanza per gli enti locali, anche alla luce delle nuove opportunità disponibili per le pubbliche amministrazioni, la promozione del turismo e la sicurezza dei cittadini.

Con soddisfazione Alberto Deninotti, presidente di Fare Quadrato "...abbiamo la fortuna di avere molte eccellenze del mondo digital, e in qualche modo possiamo dire che la provincia di Cuneo si appresta a candidarsi come una sorta di Silicon Valley italiana: per questo motivo abbiamo voluto dar voce a questi affermati imprenditori, auspicando che la nostra associazione possa servire per agevolare il contatto tra di essi e le varie amministrazioni locali. È stato un piacere conferire a Satispay il riconoscimento di ambasciatore digitale del cuneese". Prosegue Deninotti "... ringraziamo l’ospitalità di Confindustria Cuneo e del direttore Giuliana Cirio, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo per aver portato i propri saluti, gli ospiti, sotto la moderazione di Gabriele Gallo, per i preziosi contributi offerti ad un tema che rappresenta uno snodo cruciale per la crescita territoriale".