Arianna Caliman della Cuneoginnastica conquista il bronzo al campionato nazionale gold di ritmica

La ASD Cuneoginnastica vola in Molise dove la Federazione Ginnastica d’Italia ha organizzato il Campionato Nazionale di Specialità Gold della ginnastica ritmica.

Al Palazzetto dello sport “La Molisana Arena” di Campobasso a scendere in pedana tra le migliori specialiste per attrezzo d’Italia, le cuneesi Arianna Caliman tra le Junior 1 (classe 2010) e Melisa Qira tra le Junior 3 (classe 2008).

Venti le ginnaste in gara per ogni specialità, le venti migliori d’Italia. Tra queste Arianna e Melisa della Cuneoginnastica.

Tra le Junior 1 si era già distinta tra le atlete piemontesi Arianna Caliman, giovane atleta della Cuneoginnastica, alla sua prima esperienza in un campionato di così alto livello. Arianna, nella gara di Zona Tecnica era riuscita a guadagnarsi i pass per la fase nazionale grazie a due ottime esecuzioni a cerchio e palla. La giovane atleta cuneese, a Campobasso, ha aperto la sua gara con l’esecuzione al cerchio che è stata compromessa da una perdita d’attrezzo che probabilmente le è costato il podio. Nonostante ciò ha comunque concluso la prova con un ottimo risultato, classificandosi in 5^ posizione. Difficile il programma al cerchio che Arianna ha portato in pedana che ha affrontato a testa alta, con grinta e con il quale ha dimostrato le sue grandi capacità esecutive e tecniche. A seguire, nonostante la forte emozione dovuta a una prova di tale livello e all’errore commesso nell’esecuzione precedente, Arianna ha portato a termine il suo esercizio alla palla con carattere e precisione riuscendo così a salire sull’ambito podio nazionale, al terzo posto. Arianna conquista così la medaglia di bronzo al suo primo campionato individuale Gold.

Nella giornata di sabato, Melisa scende in pedana per la Cuneoginnastica con l’attrezzo cerchio. Senza sbavature, elegante ed espressiva, Melisa chiude il suo campionato italiano in 9^ posizione. Anche per lei un ottimo esordio in campo nazionale a riprova del lavoro che sta svolgendo in casa Cuneoginnastica.

Le tecniche Marianna Ricca ed Emilia Rancurello si dichiarano molto soddisfatte dei risultati raggiunti che comprovano la grande passione, la tenacia, il sacrificio e la dedizione delle loro atlete.