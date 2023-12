Trekking e riflessioni sulla famiglia con La Compagnia & Rete del Buon Cammino

La Compagnia & Rete del Buon Cammino in collaborazione con le associazioni dei comuni di Martiniana Po, Revello, Castellar ed Envie facenti parte dello “Spazio Outdoor Oasi della Frutta” dopo il successo con l’anello Envie – Revello – Envie propone un nuovo appuntamento di trekking per domani, domenica 10 dicembre sul tragitto tra Martiniana e Castellar. Il laboratorio “Plein Air” di sperimentazione di nuove forme di trekking e mountain bike, sempre in tema legato alla famiglia, affronterà l’argomento della successione in ambito familiare grazie all’intervento del notaio Michele Testa e riguardo l’assistenza degli anziani con Graziella Costa.

Il programma prevede l’arrivo a Castellar il pranzo all'Osteria del Borgo.

Ritrovo alle 9 sulla piazza del Municipio di Martiniana Po, seguirà l’intervento del notaio Michele Testa e il pranzo.

Prenotazione obbligatoria per il pranzo al numero: 340-5212883.

La partecipazione ai vari eventi proposti sarà gratuita per gli associati dei vari sodalizi promotori e dei comuni interessati. Mentre è prevista una quota di partecipazione di 5 euro per ogni escursione solo per i non associati e non residenti nei Comuni di partecipazione.

La camminata è organizzata in collaborazione tra “Compagnia & Rete del Buon Cammino”, i Comuni di Martiniana, Envie, Revello, Castellar, “Vita ai Sentieri di Martiniana Po” di Martiniana Po, “La Torre nel Parco” e “’I Argic” di Envie.

Info ai numeri: 338-7908771 – 348-7335624.