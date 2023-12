Volley A1F. Domani le Gatte affrontano il Milano di Paola Egonu. Molinaro: "Il focus è su di noi" (VIDEO)

Al palasport di Cuneo arrivano domani, domenica 10 dicenbre alle 17 le vice campionesse d'Italia dell'Allianza Vero Volley Milano. Punta di diamante della squadra allenata da coach Gaspari è sicuramente Paola Egonu, giocatrice capace di attirare le folle con le sue prodezze e già solo per questo si prevede un grande afflusso di pubblico.

La Honda Olivero S.Bernardo è attesa da un impegno sulla carta quasi proibitivo, che la squadra allenata da Massimo Bellano affronta perlopiù durante un periodo non particolarmente brillante. Le Gatte a quota 4 vittorie e 10 punti in classifica, necessitano di nuovi punti per respirare aria più salubre e ritrovare continuità di gioco. Le ospiti milanesi, attualmente a quota 25 punti, sono invece reduci da un filotto di 5vittorie consecutive, di cui l’ultima al tie-break contro Casalmaggiore.

"Affronteremo una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni. – dice la centrale biancorossa Beatrice Molinaro, dopo aver analizzato la sconfitta di Roma - Sappiamo che si tratta di un top team, ma in questo momento il focus deve essere su di noi. Siamo consapevoli di dover migliorare l'approccio alla gara ed essere più aggressive. Il nostro obiettivo sarà prima di tutto fare una buona prestazione, cercando di dare il massimo".