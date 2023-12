Volley A2/F: il Puma e la voglia di svoltare; La Lpm Bam Mondovì di Basso domani cerca l’impresa contro la capolista Cbf Macerata

C’è tanta attesa per vedere all’opera il Puma targato Claudio Basso. Dopo l’esonero del tecnico Marco Gazzotti, giunto all’indomani della sconfitta subita in casa della Narconon Melendugno (3-0), la Lpm Bam Mondovì è stata affidata al vice allenatore Basso, promosso dunque al ruolo di primo allenatore e destinato a traghettare la squadra fino al termine della stagione. In verità, per Basso, quella di domani non sarà la primissima volta da allenatore del Puma.

Nella stagione 2017/18, infatti, il neo tecnico della Lpm aveva già guidato la squadra rossoblù per tre giornate, causa la squalifica di Davide Delmati dopo un finale “turbolento” nella trasferta di Ravenna. Ora invece, la panchina monregalese sarà tutta sua, per quello che appare comunque come un giusto e meritato riconoscimento per un tecnicno che, con impegno e sacrifici, da sette anni lavora per il bene della società rossoblù. Domani, intanto, per la 3^ giornata di ritorno di “Regular season”, al PalaManera arriverà la capolista Cbf Balducci Macerata e probabilmente peggior avversario non poteva capitare.

Le marchigiane di Saja giungeranno a Mondovì come una locomotiva inarrestabile, con dieci vittorie conseguite nelle ultime dieci partite, le ultime otto senza concedere nemmeno le briciole alle avversarie. L’ultima squadra a strappare un punto alla Cbf è stata proprio la Lpm, che in terra marchigiana ha rischiato addirittura il colpaccio nella 3^ partita del campionato, finendo per capitolare solo al termine di un combattuto tie-break. Quella di domani, almeno sulla carta appare come una sfida impari, ma il volley spesso regala grandi sorprese.

Le marchigiane giungeranno a Mondovì in gran forma, con Alessia Fiesoli straripante, così come l’ottima vena delle centrali Alessia Mazzon (ex di turno) e Giada Civitico, molto impiegate dalla palleggiatrice Asia Bonelli. Non ha bisogno di presentazioni, infine, il libero Giulia Bresciani. La Lpm, invece, quasi sicuramente sarà costretta a rinunciare alla schiacciatrice Laura Grigolo, data comunque in via di recupero dopo l’infortunio e il conseguente intervento chirurgico subito al naso. Le pumine saranno chiamate a una prova d’orgoglio. Per le prestazioni negative e la tensione che si era creata all’interno della squadra ha pagato coach Gazzotti e solo lui.

Le ragazze, dunque, non esenti da colpe, ora dovranno assumersi le proprie responsabilità. Niente più alibi e capri espiatori. Bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo e dimostrare di tenere alla maglia rossoblù più di qualsiasi altra cosa. Il tutto senza dimenticare che da quella porta dalla quale lunedì è uscito coach Gazzotti, in primavera potrebbero uscire anche tutte coloro che non hanno brillato fino a questo momento. Al neo tecnico Claudio Basso, al quale ovviamente auguriamo le più belle imprese sportive, va il compito di riportare serenità nell’ambiente e soprattutto di conseguire quello che al momento appare come il risultato minimo stagionale: l’accesso alla Pool Promozione.

Arbitri designati per questo incontro sono Dalila Viterbo e Robero Russo. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.