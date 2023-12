Atalanta-Milan 3-2, Muriel affonda i rossoneri al fotofinish

(Adnkronos) - L’Atalanta batte il Milan 3-2 nel match o calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. La doppietta di Lookman non sembra bastare agli orobici, i rossoneri rispondono prima con Giroud e poi con Jovic. Al fotofinish, Muriel regala la vittoria ai nerazzurri. Il Milan di Pioli rimabr a 29 punti e perde terreno dalla vetta della classifica. L’Atalanta, a 23 punti, insegue la zona Champions League.

L’Atalanta parte col piede sull’acceleratore e al 9’ sfiora il gol. De Keteleare, ex di turno, spreca il suggerimento di Lookman e grazia Maignan. La prima chance per il Milan arriva al 27’: Tomori trova il tempo giusto nell’inserimento su corner, Ederson salva sulla linea.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 38’ con Lookman, che riceve palla su rimessa laterale, entra in area e calcia: la deviazione di Tomori beffa Maignan, 1-0. Il Milan risponde prima dell’intervallo. Corner, colpo di testa di Giroud e 1-1 al 45’. L’Atalanta rimette la testa avanti al 55’. De Ketelaere affonda a sinistra e mette al centro il pallone che Lookman sfrutta per la doppietta: 2-1. Il Milan ha la forza per reagire ancora. Pulisic crea, Jovic è puntuale all’80’ per la deviazione: 2-2. Quando il pareggio sembra cosa fatta, l’Atalanta pesca il jolly allo scadere. Muriel combina con Miranchuk e beffa Maignan, 3-2 e Milan k.o. al fotofinish.