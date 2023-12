Shohei Ohtani e il contratto record, la stella del baseball firma per 700 milioni

(Adnkronos) - Shohei Ohtani riscrive la storia del baseball e dello sport con un contratto da 700 milioni di dollari. Il 29enne giapponese, stella della MLB, lascia i Los Angeles Angels per passare all'altra franchigia della città, i Los Angeles Dodgers. Il pitcher, free agent alla fine dell'ultima stagione, firma un contratto di 10 anni da 700 milioni di dollari complessivi di ingaggio. Una cifra stellare, che supera di 250 milioni il contratto da 426,5 milioni firmato nel 2019 da Mike Trout. Ohtani, fermo da agosto per la lesione ad un legamento del gomito, è uno dei talenti generazionali del baseball mondiale: è un lanciatore, ma vanta un rendimento eccellente anche come battitore. Arrivato nella MLB nel 2018, il nipponico è esploso tra il 2021 e il 2023. Come battitore ha messo insieme complessivamente 124 home run, 22 tripli e 57 basi rubate. Come lanciatore, ha incamerato 34 vittorie concedendo una media di 2,84 punti in 74 partite da partente, con 542 strike out in 418 inning e un terzo sul monte.