Raccolti oltre 4mila euro per la pediatria di Mondovì grazie ai "Babbo Bikers" [FOTO E VIDEO]

Oltre cento Babbi Natale sono saliti in sella alle loro motociclette e hanno raggiunto corso Statuto a Mondovì per prendere parte all'iniziativa solidale organizzata dall'associazione "Bikers for a dream onlus".

Il sodalizio è nato in continuità all'iniziativa, già consolidata negli anni, che ha portato donazioni e materiali alla pediatria dell'ospedale attraverso i "Babbi in Harley Davidson"; una manifestazione che è stata realizzata grazie al cuore grande di Marco e Angela che, alcuni anni fa, proprio nel periodo natalizio, avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria.

Quest'anno l'evento si è sdoppiato, coinvolgendo le scuole di danza Gravity di Villanova e Studio 2 di Sant'Anna Avagnina: in mattinata tantissimi bambini hanno dato via ad un flash mob a ritmo di musica nella piazzetta di fronte al comune.

Alle 12 esatte gli uomini di "Edilizia Acrobatica", che portano i supereroi al "Regina Margherita di Torino", per un giorno hanno sostituito i costumi dei paladini Marvel per vestire i panni di elfi e babbi natale, calandosi giù dal tetto del municipio e distribuendo dolciumi ai bambini.

L'ESIBIZIONE DI EDILIZIA ACROBATICA

Alle 13.30 il corteo di moto e auto americane ha raggiunto il Regina Montis Regalis per consegnare un assegno simbolico delle donazioni raccolte (4852 euro) alla dottoressa Patrizia Fusco, primario della pediatria.

"Un'iniziativa che scioglie il cuore e una grande emozione. - il commento della dottoressa Fusco - Negli anni l'associazione ci ha consentito di avere materiale e attrezzature fondamentali e di questo siamo infinitamente grati".

Il direttivo dell'associazione, composto dalle tre Lady Bikers Angela Meistro (presidente), Cinzia Biestro (vice) e Laura Morchio (tesoriere), ha poi ricevuto anche la video chiamata del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che si è complimentato per questa splendida iniziativa.

"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno partecipato a questa manifestazione. - dicono dal direttivo di Bikers for a Dream - Vogliamo essere un esempio anche per le donne, che davvero possono fare tutto. La nostra associazione è nata non solo per sostenere la pediatria, ma per esserci per chiunque sia in difficoltà. Grazie ancora all'Edilizia Acrobatica e alle scuole di danza che hanno partecipato numerosissime. L'appuntamento è ovviamente al prossimo anno".