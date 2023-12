Ciaburro (FdI): “Fondamentale tutelare e valorizzare gli alpeggi, patrimonio del Made in Italy”

“ Il Made in Italy è un brand - spiega Ciaburro, membro della Commissione Agricoltura - un'evocazione contraddistinta da qualità e pregio dei suoi prodotti e questo riguarda senza alcun dubbio anche la filiera agroalimentare ”. Con il DDL Made in Italy proposto dal Ministro Urso, approvato dalla Camera dei Deputati, prosegue Ciaburro “ il Governo Meloni ha fatto un passo in avanti nel tutelare un vero e proprio asset strategico nazionale ".

"Asset composto da una miriade sterminata di prodotti e tipicità, ciascuno con la propria storia. Per questo è stato fondamentale l'accoglimento del mio ordine del giorno per impegnare il Governo, nell'attuazione del testo, a valorizzare anche le produzioni degli alpeggi, note per le loro qualità nutrizionali e le loro tipicità, che fanno parte del DNA delle aree interne, vere e proprie ambasciate di produzioni agroalimentari inimitabili in tutto il mondo", conclude la parlamentare piemontese.