Confagricoltura inaugura la nuova sede in via Galimberti a Morozzo

Lunedì 11 dicembre, alle ore 11, Confagricoltura Cuneo inaugura i nuovi uffici di Morozzo in via Galimberti, 39.

“I nuovi locali sono più grandi e più spaziosi e ci permetteranno di offrire una migliore consulenza in termini di privacy e di accesso alla tecnologia – racconta Valentina Sciandra, segretaria di zona di Mondovì per Confagricoltura Cuneo - . Anche la posizione è vincente: siamo in centro paese, con un ampio e comodo parcheggio vicino. Abbiamo lavorato alacremente per aprire in concomitanza con la Fiera Nazionale del Cappone per contribuire a valorizzare, insieme a tutti i cittadini, una delle più grandi eccellenze del territorio morozzese”. Gli uffici di Confagricoltura di Morozzo sono aperti il lunedì mattina dalle 9 alle 12.

Per quindici anni gli ormai ex uffici di Confagricoltura sulla provinciale di Morozzo, in via Marconi, sono stati il punto di riferimento per gli agricoltori e gli allevatori morozzesi. Un luogo di incontro e di confronto che ha aiutato tanti imprenditori del primo settore a destreggiarsi tra la burocrazia fiscale e contributiva, ad accedere a bandi per innovare la propria azienda e a prendere decisioni tecniche sulla gestione dei prodotti, degli animali e delle coltivazioni.