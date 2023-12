Una folla immensa abbraccia la Conca di Prato Nevoso [FOTO]

Una Conca invasa da tantissime persone, con grande voglia di divertirsi e di ricominciare al meglio una fantastica stagione, ha fatto da cornice all'Open Season di Prato Nevoso, evento inaugurale della stagione invernale nella stazione sciistica.

Un'edizione sicuramente da incorniciare, che ha visto alternarsi sul palco il re dell'hip hop, Guè, con un live che ha fatto cantare e ballare il pubblico fino a tarda sera.

Applausi a scena aperta anche per Wad & Friends, con il conduttore radiofonico di Radio Deejay che ha dato vita a un autentico spettacolo sul palco in compagnia dei creators Diego Lazzari e Lele Giaccari. Molto apprezzata l'esibizione di P4trick, talento in rampa di lancio nel panorama musicale, che ha presentato il suo singolo "Baby ma tu".

Sono state migliaia le persone che sono accorse per assistere dal vivo alla notte dell'Open Season, resa ancor più indimenticabile dal progetto siglato tra Prato Nevoso e Candiolo, con una raccolta benefica avviata in favore dell'Istituto IRCCS.

"Un abbraccio di benvenuto alla stagione dello sci, che ha visto coinvolti giovani provenienti anche da altre regioni. Questa è la cosa che ci fa più piacere, perché aiuta a diffondere il nome di Prato Nevoso, con i suoi impianti, le sue piste e le sue attrazioni, al di là dei confini tradizionali", dichiara Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SPA.

Da oggi inizia una nuova stagione con un calendario traboccante di eventi, che promette appuntamenti ogni settimana per fare divertire.

Domenica 10 dicembre spazio all'Open Season Kids al Prato Nevoso Village, con la mamma tiktoker Chiara Anicito “Cammela”, il comico di Zelig Giovanni d’Angella, i PJ Mask e il lupacchiotto Asso sul palco. "È stato il primo Open Season dedicato solo ai bambini, perché in una stazione che vuole essere a misura di famiglia non poteva non esserci un evento dedicato esclusivamente a loro", commenta Alberto Oliva.

Ora Prato Nevoso pensa già a Capodanno: un nuovo super evento in Conca!