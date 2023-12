A Savigliano si conclude “Flowing with the Rivers” con un viaggio esplorativo tra territorio e comunità

Un momento di “Flowing with the Rivers” dello scorso maggio

Domani, lunedì 11 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede dell’Università di Savigliano si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Flowing with the Rivers”. Saranno raccontate e condivise, attraverso un video le esperienze derivanti dalla camminata esplorativa che si era tenuta a inizio maggio da Savigliano a Cambiano.

Interverranno il responsabile del progetto e i coordinatori, con la testimonianza di alcuni partecipanti. Al termine è previsto un aperitivo condiviso.

L’invito a partecipare è rivolto ad insegnanti, genitori e famiglie, associazioni, amministratori ed è aperto a tutti i cittadini interessati a scoprire ciò che è stato realizzato in questi due anni di “Flowing with the Rivers”.

“L’iniziativa – dicono gli organizzatori - è nata con l’obiettivo di sviluppare un modello di educazione al territorio alternativo, transdisciplinare e replicabile, per ricostruire in modo sostenibile le relazioni tra comunità umane e territorio intorno ai fiumi, risorsa fondamentale dei sistemi naturali e umani dal punto di vista ecologico, simbolico-culturale ed economico. L’evento conclusivo è valido come formazione docenti e al termine dell’evento sarà fornito l’attestato di partecipazione".

L’appuntamento è nella Aula 17 della sede Universitaria di Savigliano, ex-convento di Santa Monica, in via Garibaldi 6 a Savigliano.