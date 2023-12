Appuntamenti con il Natale e tanto altro per questa domenica da trascorrere nella Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Fiere e manifestazioni

Il tuo Natale a Saluzzo 2023 è un calendario ricco di eventi natalizi. Oggi, domenica 10 dicembre, alle 15 in piazza Vineis si esibirà il gruppo Cuneo Gospel Choir. Anche in questo fine settimana è da non perdere “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, la mostra fotografica allestita negli spazi della Castiglia fino al 25 febbraio. Un appuntamento espositivo d’autunno con la grande fotografia d’autore della celebre agenzia Magnum Photos. L’esposizione propone un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Esposti, fra gli altri, lavori di Eve Arnold, Robert Capa, Cristina De Middel, Elliott Erwitt, Susan Meiselas, Alessandra Sanguinetti.

Tutti gli eventi su: https://visitsaluzzo.it



A Dronero sono in programma tanti appuntamenti per questo Natale. Questa domenica i negozi saranno aperti con il concorso “A Dronero Natale ti premia” e al Museo Mallè verranno proiettati i video narrati e animati di “Mistà si muove” dalle 15 alle 17.30.

Al Museo della Riviera è allestita l’esposizione fotografica Animalia, Meraviglie di animali dal mondo del dronerese Matteo Tolosano. La mostra è visitabile nei seguenti orari: 9-12 e 15-18. È anche possibile visitare il Mulino che ospita la mostra. Info: www.facebook.com/proloco.dronero



Oggi, 10 dicembre a Marmora tornano i tradizionali Mercatini di Natale in Musica con bancarelle di prodotti artigianali, servizio ristoro, vin brulè, cioccolata calda e caldarroste, Babbo Natale e laboratori. Tutto il giorno, l’atmosfera sarà allietata dalle musiche natalizie a cura di Simone Lombardo e Giuseppe Quattromini, mentre dalle 14 avranno inizio le danze occitane con il gruppo “Le Randuline”. Dalle 10 alle 17 passeggiate a cavallo e visite alla cappella di San Sebastiano e al presepe nel bosco. Info: www.facebook.com/proloco.comune.marmora.cn.it



A Busca oggi, domenica 10 dicembre, sarà dedicata ai Mercatini di Natale. Il via sarà dato alle 10 dalla Banda Musicale di Castelletto di Busca e da Prismabanda: sarà la musica più coinvolgente a portare il pubblico tra le vie del passeggio e delle compere, con tante idee-regalo sparse qua e là, prodotti del territorio, dell’ingegno e dell’artigianato. E poi: spettacoli di clown, Giacomino Pinolo con le sue scenette, le manovre dei Vigili del Fuoco in occasione del 160° anno di fondazione del Distaccamento di Busca, voli di droni, il trucca bimbi, giro in citybike con i Ciceroni del clima, visita guidata alla Città Antica, ritratti e disegni d’artista dal vivo con Giovanni Botta e dal parco-museo dell’Ingenio, voli liberi in mongolfiera. E ancora: polenta e vin brulè, caldarroste, coni salati, fritti, rane fritte, cannolo di Langa. frittelle di mele. Ma, soprattutto, Babbo Natale in persona, accanto all’Alberto delle Letterine, ad accogliere tutte le richieste dei bimbi. Info e programma completo: www.facebook.com/comunedibusca e www.comune.busca.cn.it



Appuntamento a Cuneo con IlluminaNatale con un ricco calendario di iniziative che animerà il periodo natalizio della città, fino al 7 gennaio. Oggi ci saranno il mercato tradizionale, i mercatini di Natale, iniziative solidali, giro in carrozza e foto con Babbo Natale, letture animate e tanto altro. Info e programma completo: www.cuneoilluminata.eu e www.facebook.com/cuneoilluminata



A Mondovì, con “Natale nell’aria” sono tanti gli appuntamenti in programma per le festività. Divertimento garantito con la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, ci saranno laboratori per bambini, spettacoli, raduno delle mongolfiere a gennaio. Anche quest'anno Babbo Natale non arriverà sulla slitta, ma in sella a tantissime Harley Davidson. Torna, in una veste rinnovata, l'appuntamento solidale per la pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis. Questa domenica, 10 dicembre, i Babbi Natale in motocicletta invaderanno corso Statuto, regalando sorrisi e intrattenimento. Saranno presenti i club Vespa e dei maggiolini. In programma un flash mob con oltre 150 bambini, nella piazzetta di fronte al comune, un dj e personaggi in costume che si caleranno dal tetto del municipio distribuendo caramelle ai bambini; saranno presenti anche gli sbandieratori di Alba. Gli eventi si svolgeranno dalle 10 alle 14 quando i Babbi Natale raggiungeranno, come da tradizione, il cortile dell'ospedale per consegnare un assegno simbolico con le donazioni raccolte a sostegno della pediatria di Mondovì e giocattoli.

Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria



Anche Ceva, in occasione delle festività natalizie, ha in programma un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccini. Questa domenica dalle 9 è previsto il mercatino di Natale e dalle 13 alle 17.30 appuntamento con “Sali con Babbo Natale sul campanone”.

Info: www.facebook.com/comunediceva



Nel fine settimana a Prato Nevoso torna l’Open Season. Oggi, domenica 10 dicembre, a partire dalle ore 13, salendo a bordo della telecabina La Rossa Panoramica, si potrà partecipare a un party presso lo Chalet il Rosso in compagnia di Wad & Friends. Info: https://pratonevoso.com/open-season



Ad Entracque oggi, 10 dicembre, dalle 10.30 alle 16 appuntamento in tema natalizio con i nonni, il mercatino di Natale, il banco di beneficenza e tanta musica. Alle 14.30 è previsto anche lo spettacolo di magia per bambini e famiglie con Mago Alby e "Truccabimbi" con Egle presso il Salone Maria Josè. Info: pagina Facebook Entracque Eventi



In questo fine settimana Boves si trasforma nel magico villaggio di Babbo Natale per famiglie e visitatori. Durante le giornate tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scenderanno in piazza e animeranno la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Oggi il magico villaggio degli elfi prenderà vita per la gioia di grandi e piccini a partire dalle ore 9 con l’Ufficio postale, la Miniera, la Fabbrica dei Giochi, il Distributore “Heart Power”, la Slitta, il Laboratori degli Elfi, la Carrozza dei cavalli e Babbo Natale in persona. Il grande Mercatino dell’Artigianato si terrà in piazza Italia e in via Roma con tantissime proposte creative per mettere sotto l’albero i regali più belli per le persone care. L’animazione a cura del “Teatro degli Episodi” intratterrà grandi e piccini trasportando tutti nella vera magia delle feste. Non mancheranno come ogni anno gli appuntamenti golosi da gustare nell’Osteria di Rudolf, dal Ristorante La Vigilia e dalla Taverna degli Elfi. A partire dalle 12 aprirà anche la Locanda del Villaggio dove poter approfittare di deliziosi piatti da gustare nel salone riscaldato. Info: www.comune.boves.cn.it, aggiornamenti www.facebook.com/comunediboves



A Savigliano proseguono gli eventi di Incantevole Natale. Questa domenica alle 15, alle 18 e alle 21 al teatro Milanollo è in programma lo spettacolo Canto di Natale. Info e programma completo della manifestazione: www.comune.savigliano.cn.it



Oggi, domenica 10 dicembre, in Piazza S. Giovanni a Fossano, a partire dalle ore 9.00 per tutta la giornata ci sarà la Mostra di Artigianato Locale a tema Natalizio nel cuore del suggestivo Borgo Vecchio. Presso Piazza Dompé - ex Foro Boario, appuntamento con il circo di Babbo Natale più famoso al mondo con grandi artisti internazionali, il Grinch e la casetta di Babbo Natale per tutti i bambini che vogliono portare la letterina. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



A Morozzo appuntamento nel fine settimana con la Fiera Nazionale del Cappone 2023.

Oggi, domenica 10 dicembre verrà inaugurata alle 10 del mattino con la partecipazione della Filarmonica Morozzese. Verranno esposte e premiate le coppie di Capponi più belle, accompagnate dalle altrettanto pregiate Pule di Morozzo. A seguire la consegna del premio Cappone d’Oro di Morozzo. A partire da mezzogiorno appuntamento con “CAPPONE NO STOP”, degustazione di piatti tipici a base del rinomato volatile morozzese, sotto una struttura riscaldata. Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra i banchi di prodotti tipici ed eccellenze del territorio. Ci sarà il mercatino natalizio, con tanto di Babbo Natale pronto a ricevere le letterine dei più piccoli. La Fiera del Cappone di Morozzo si concluderà domani, lunedì 11 dicembre. Programma completo: www.comune.morozzo.cn.it



Fino a domenica 7 gennaio ad Alba si terrà la 16° edizione delle Notti della Natività. Le storiche vie centrali albesi ospiteranno affascinanti installazioni luminose e magici allestimenti come la Casa di Babbo Natale. Ci sarà l’emozionante spettacolo permanente di luci immersive e musica Christmas Lights & Melodies nella piazza del palazzo del Comune e della Cattedrale, tutti i giorni dalle ore 17. Altre attrazioni sono il presepe tradizionale, il trenino di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, il vero Babbo Natale con mamma Natale, gli Elfi e la Renna Rudolf. Questa domenica nelle vie del centro appuntamento con lo spettacolo itinerante “Gli Elfi delle bolle” alle 15.30 e alle 18.30. Alle 10 e alle 18.30 il grande presepe vivente in Piazza Risorgimento. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba



Fino al 10 dicembre torna a Novello la Fiera di Santa Lucia. Oggi dalle 9 per tutto il giorno ci sarà il “Christmas Market” nel centro storico del paese mercatino con artigiani e produttori locali. Dalle 12 pranzo in piazza o in sala riscaldata con polenta concia, polenta con salsiccia o trippa contadina. Al pomeriggio presso la Sala Teatro Novelab alle 14.30 Proiezione del falso documentario “Il senso della vite” e alle 15.30 con “Buon compleanno Novelab!”, brindisi al primo anno di attività. Per tutta la giornata vin brulè. Info: www.comune.novello.cn.it



Nella frazione Lucchi di Narzole è allestito il “Presepio ai Lucchi” con statue lignee per un totale di circa 160 pezzi; il tutto è completato da scenari e allestimenti per rendere l’atmosfera più autentica e speciale. Il presepio sarà visitabile fino al 7 gennaio. Oggi, domenica 10, a partire dalle 14.30 circa, per la prima volta è previsto “il Presepe prende vita” e sarà possibile fare una passeggiata tra le figure lignee e personaggi in carne e ossa e immergersi nelle più suggestive atmosfere natalizie. La giornata si svolge in collaborazione con gli zampognari di Vottignasco, l’associazione NARZOLe20, gli amici degli Antichi Mestieri di Salmour e dell’Associazione Agricoltori di Narzole. La Pro Loco di Sant’Antonino scalderà la giornata con dolci e bevande calde.

Info: www.facebook.com/presepioailucchi



A Monteu Roero oggi, domenica 10 dicembre, appuntamento con un "Magico Natale al Castello dei Roero" e con il sentiero del "castagno di Natale". ll castello di Monteu Roero, proprietà delle Distillerie Berta, aprirà le sue porte nel periodo prenatalizio, offrendo così la possibilità di scoprire la sua storia millenaria tra le sue mura poderose, gli affreschi seicenteschi e le antiche leggende che vi abitano, ammirando dall’alto del Mons Acutus, le colline e le rocche del Roero nella stagione invernale. Sono previste visite guidate al castello, un laboratorio e una lettura natalizia per bambini. Prenotazione consigliata. Sarà inoltre presente un mercatino natalizio con i prodotti della tradizione. Sempre domenica è in programma l’escursione con la visita al Castagno di Natale e ci saranno viste guidate alle chiese del paese. Info: pagina Facebook Associazione Bel Monteu.



Oggi, 10 dicembre, a Magliano Alfieri prosegue “Natale al castello”, l’evento che dà il benvenuto al Natale con laboratori, musica, animazione e il concerto di Natale. Durante la giornata ci sarà il mercato dei prodotti del territorio e artigianato con proposte enogastronomiche locali. Dalle 9.00 è in programma un laboratorio per la realizzazione di decorazioni natalizie ad uncinetto ed altre tecniche. Alle 10.00 si esibirà la Banda musicale “La Maglianese”.

Nel pomeriggio animazione, giochi in legno per bambini e adulti e laboratori per bambini. Alle 16.30 ci sarà il concerto di Natale del Magliano Alfieri Classic Festival: Maestri & Allievi.

Saranno a disposizione piatti caldi, vin brulè, bevande e dolci. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale. Info: www.castellodimaglianoalfieri.com/events/natale-al-castello-di-magliano-alfieri



A Baldissero d’Alba questa domenica, in Piazza Martiri, a partire dalle ore 9.00, ci sarà il mercatino con stand di prodotti tipici e artigianato per trascorrere una giornata all'insegna dello spirito natalizio. L'occasione giusta per portarsi avanti con i regali di Natale, per bere un buon bicchiere di vin brulé e...consegnare personalmente la propria letterina. Nel pomeriggio, dalle 14:00, infatti sarà presente Babbo Natale. Info: www.facebook.com/roerotrails



Per tutto il periodo di Natale nel centro storico di Montà faranno capolino le grandi sagome in legno del Borgo dei Folletti (folletti, masche, animali del bosco) per incantare grandi e piccini.

Appuntamento con “Una Montàgna di Magia”, evento che ha in programma animazioni, cibo, musica, sorrisi e scambi di auguri. Oggi dalle 9.30 alle 18.30 sono previsti i mercatini di Natale, alle 10.30 un laboratorio di pittura per bimbi, alle 11.30 la gran polenta in piazza, dalle 14.30 alle 17.30 giochi in legno, alle 14.30 bolle di sapone giganti. La manifestazione è in programma anche per domenica 17 dicembre con mercatini e mascottes di Natale, laboratori di cucina per bimbi, bolle di sapone giganti, balli occitani, giochi in legno e gonfiabili di Babbo Natale.

Info: www.comune.monta.cn.it/2023/12/04/natale_monta_2023



Appuntamento a Levice questa domenica con Natalevice, all’insegna della magia del Natale e della solidarietà. Ci sarà il mercatino artigianale per le vie del paese con tante leccornie, dalle 10 ci si potrà iscrivere alla camminata solidale dei “Babbi Natale”, pranzo alle 12.30 presso la casa comunale su prenotazione e, nel pomeriggio, intrattenimento per i bambini con spettacolo di magia, animazione, Villaggio di Natale con arrivo di Babbo Natale alle 15.30. La merenda sarà offerta a tutti i bambini. Saranno presenti i cani da Pet Therapy del Centro Cinofilo Skipper.

Info: www.facebook.com/proloco.levice



Fino al 17 dicembre Santa Claus trasferisce il suo quartier generale nel castello di Govone, trasformato in succursale di Rovaniemi. Elfi indaffarati alle prese con gli ultimi preparativi, musica e installazioni luminose animeranno le sale e il parco circostante per la 17esima edizione del Magico paese di Natale. Il parco e il belvedere del castello accoglieranno una stella cometa di ben 17 metri, la slitta con le renne, e la cornice per i selfie: le spettacolari installazioni tridimensionali animeranno un luogo incantato che vivrà anche con il calare del buio. Negli interni verrà allestita la casa di Santa Claus, con spettacoli, musica e animazione per un’atmosfera ispirata alla magia delle feste. Per i più piccoli sarà così possibile incontrare Santa Claus ed entrare a far parte della sua corte. Non solo: le sale di Casa Savoia trasporteranno i visitatori in un viaggio a ritroso nei secoli alla scoperta delle tradizioni natalizie del passato. Un punto di vista nuovo per ammirare in una veste inedita gli ambienti ottocenteschi perfettamente conservati.

Biglietti e prenotazioni disponibili sul sito www.magicopaesedinatale.com

A Canale in occasione delle Festività Natalizie, fino a domenica 17 dicembre, è stato organizzato un programma ricco di eventi con mercatini, concerti, spettacoli e mostra dei presepi. Per le domeniche prenatalizie il centro storico di Canale ospita i mercatini di Natale che animeranno e coloreranno le vie e piazze del Centro dalle 9 alle 19 per tutto il centro storico.

Dalle 10.00 di questa domenica è previsto lo spettacolo itinerante Mini Ottoni per il centro storico. Durante tutti gli appuntamenti in Via Roma grande scatolata benefica: “Scegli la tua scatola e… Buona fortuna!” Info: www.facebook.com/entefieradelpesco



A Bra oggi, domenica 10, e domenica 17 dicembre dalle 15.30 appuntamento nel centro storico con CioccoNatale. Magici personaggi si aggireranno per il centro cittadino: Babbo Natale e il suo elfo, Willy Wonka e gli Oompa Loompa che regaleranno dolciumi, Mamma Natale con la sua carrozza trainata dai cavalli, un caricaturista e un cartomante. Ad ogni angolo, una sorpresa: musica, zucchero filato, uno spettacolo di acrobatica aerea, il truccabimbi, palloncini e molto altro. Negli stessi giorni, in corso Garibaldi si terrà il Mercato della Terra. Da non perdere il concorso abbinato alla manifestazione con in palio tante golosità. Info: www.turismoinbra.it





Spettacoli e musica



Oggi, 10 dicembre, alle 14.30, nel centro storico di Borgo San Dalmazzo è in programma “Chi ha rapito Babbo Natale?”, spettacolo itinerante presentato da I Mangiatori di Nuvole. Babbo Natale è stato rapito! Come potrà̀ consegnare i regali e rendere felici tutti i bambini del mondo? Serve l’intervento della Befana! La tenera ma decisa vecchina, scopa in spalla, inizierà le indagini andando ad interrogare tutti i sospetti. Chi sarà il colpevole? Scopritelo insieme ai bravissimi attori della compagnia I Mangiatori di Nuvole, che vi accompagneranno lungo un percorso in cinque tappe, per le vie della città, per scoprire il colpevole e liberare Babbo Natale! Ritrovo e primo atto in Piazza IV Novembre dalle 14.30 In caso di maltempo, la rappresentazione sarà spostata in Auditorium.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo



In questo fine settimana il Monastero della Stella di Saluzzo si trasforma in un vero e proprio tempio del jazz con i concerti “The Cotton Club”, attraverso un'esperienza multisensoriale che fonde il fascino della musica jazz, la magia del cinema e i piaceri del palato. Oggi, domenica 10 dicembre, alle 17 torna “Jazz Disco Ring” dialogo tra il giornalista Claudio Sessa, con il pianista Luigi Martinale. Seguirà “Vino e cioccolato” degustazione gratuita di vini da meditazione in combinazione con il cioccolato. Gli eventi sono ad ingresso libero. Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazioni



Questa domenica alla Chiesa di San Domenico ad Alba alle 21 concerto “Aspettando Natale” a cura associazione Intonando. Co­ro e orchestra del sodalizio eseguiranno i “Ve­spe­rae so­len­­nes de Con­fessore-Kv 339” di Wolfgang Amadeus Mozart. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/AssociazioneCoraleIntonando

Sempre oggi, al teatro sociale di Alba, appuntamento alle 16.30 con “Ouvertures des saponettes” per famiglie. Sul palco salirà un direttore d’orchestra senza orchestra, musicista senza strumenti e cantante senza fiato, che porterà gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età. Biglietti per i singoli spettacoli presso la biglietteria del Teatro due ore prima dall’inizio della recita o online su www.ticket.it.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi



Oggi, 10 dicembre, alle 16.30, il cinema teatro Iris di Dronero ospiterà un nuovo appuntamento con la stagione teatrale Zona Franca realizzata da Santibriganti: andrà in scena il debutto in prima assoluta di “Agatina e Petronilla”. Lo spettacolo è adatto a un pubblico a partire dai quattro anni. Agatina è una bimba con le lentiggini e profumata come una fragola, mentre Petronilla è una formica-agente speciale al suo primo incarico. L’incontro fra le due, in un prato ai margini della città, non è casuale: la grande capa formica ha incaricato l’agente di aiutare la bimba a rispettare l’ambiente e a prendersene cura, dal momento che ha la brutta abitudine di sprecare il cibo e di lasciare troppi rifiuti in giro. Nel loro viaggio alla scoperta dell’importanza del rispetto per l’ambiente le due incontreranno diversi personaggi, tra cui la mucca Scorri, che fa le puzzette riconvertibili in bollicine per l’aranciata e che s’intende di economia circolare. I biglietti sono in vendita a 6 euro più diritti di prevendita su ticket.it e a 8 euro in cassa, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info: www.santibriganti.it/spettacolizonafranca23-24



Questa domenica, 10 dicembre, a Busca andrà in scena presso il Teatro Civico, lo spettacolo “La sedia”, che vuole raccontare le difficoltà dei giovani nel trovare il loro posto in un mondo spesso troppo complicato, nel quale i ragazzi non riescono ad esprimersi e trovare la loro strada. Per la costruzione dello spettacolo, i giovani attori sono partiti da un brainstorming durante il quale hanno condiviso le loro paure, ansie, ma anche speranze. Hanno scritto la sceneggiatura che si compone di momenti corali e vari monologhi scritti da loro stessi. Tutto ruota attorno alla ‘sedia’, metafora del posto che ognuno di noi cerca nel mondo, un posto che, come ci insegnano, può non esistere, oppure possiamo impiegare anni per trovare, mentre spesso ci costringiamo a stare in un posto che non fa per noi. Tra dialoghi, monologhi che ci mostrano il cuore del gruppo e balli energici, i ragazzi di Itaca faranno ridere e commuovere. Inizio alle 20.45, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.facebook.com/comunedibusca



A Fossano prosegue la rassegna "Domenica musica!" a cura della Fondazione Fossano Musica. Oggi, domenica 10 dicembre, alle 11.00 presso Palazzo Burgos a Fossano appuntamento con "Riflessi Viola", concerto ensemble di viole il cui suono caldo e intenso, particolarmente vicino alla voce umana ci sembra ottimo per accogliere l'inverno freddo e riscaldare i cuori degli ascoltatori. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/riflessi-viola-quartetto-di-viole



Questa domenica, alle 16.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Demonte, è in programma il concerto vocale-strumentale "Aspettando il Natale" con musiche di Bach, Handel, Marcello, Vivaldi e canti della tradizione natalizia diretto dall' Ensemble Barocco "Resonare Fibris" e dalla Corale "Armonia della Parola". Ingresso libero.

Locandina su: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo