Carrù pronta a celebrare il “suo” Bue Grasso: presentata ufficialmente la 113 edizione della Fiera [GALLERY]

Sono state le canzoni del Cantacunta, il coro dell'ISS "Umberto I" di Alba, ad aprire ufficialmente la presentazione della 113esima edizione della Fiera del Bue Grasso di Carrù, assieme alla tradizionale colazione a base di bollito (giunta ormai alla sua terza incarnazione).

L'appuntamento si è tenuto oggi (domenica 10 dicembre) alle 11 sotto il tendone di piazza Divisione Cuneense. Presente il sindaco Nicola Schellino, i membri della giunta comunale, della Confraternita del Bue Grasso di Carrù e del Gran Bollito, della Regione Piemonte, dell'ATL del Cuneese. Ma anche della Banca Alpi Marittime, di Confartigianato, dell'ASCOM locale, di Confagricoltura (Valter Roattino, presidente di zona) e di Coldiretti.

Perucca: “48 mesi con gli animali, si crea un vero rapporto”

Il sindaco Schellino ha sottolineato il ruolo che il bue - e il settore - conservano nella comunità carruccese: "Per noi il bue è economia famigliare e tradizione profonda - ha detto - ; non facciamo l'errore di confondere i nostri allevamenti sostenibili con quelli intensivi che stanno dall'altra parte del mondo".

"Per gli allevatori che ci passano letteralmente la vita insieme macellare un capo è occasione di vicinanza, importante - ha concluso Schellino - . L'attenzione nei confronti degli animali è quindi massima".

"In questo evento restituiamo alla comunità la grande emozione di chi alleva i suoi capi per quarantotto mesi, li lavora e li propone a tutti, come nella nostra colazione" ha aggiunto il priore della Confraternita Dario Perucca.

A Bruno Bianco il Bue d'Oro 2023

A seguito della conferenza stampa ufficiale i rappresentanti e le autorità si sono spostate nella chiesa dei Battuti Bianchi per la premiazione della mostra fotografica "a tema gualdrappa" della Fiera e la consegna del premio del Bue d'oro.

La mostra ospita le opere di dieci autori. "Mettere in piedi la mostra è stata una grossa sfida - ha commentato la presidentessa ASCOM Lorena Durante - . Abbiamo raccontato non solo le gualdrappe, oggetto iconico e ricco di significato, ma anche la storia della Fiera".

Il premio è stato istituito nel 2000 per celebrare le personalità carruccesi che hanno contribuito alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. E quest'anno - come sottolineato dal sindaco - è stato consegnato a una persona a cui la fiera deve davvero dire grazie, così come tutta la comunità: Bruno Bianco, il pittore delle gualdrappe da quasi trent'anni.

Regione e ATL: “Difendiamo eccellenze del territorio cuneese”

Presente anche la Regione, con il consigliere Paolo Bongiovanni: "Puntando l'attenzione sulla storia e sulle tradizioni del territorio è bene comunque guardare al presente, ai costi di produzione superiori ai guadagni, con conseguenti problemi per il futuro delle aziende. Ci stiamo appellando al governo".

"L'agroalimentare è importantissimo per la nostra provincia - ha aggiunto il collega Matteo Gagliasso - : dobbiamo difendere la nostra economia e chi la vive, la fa, la costruisce. A livello regionale la Fiera è un evento molto sentito e importante perché guarda al passato rispettandolo e ricordandolo ma pensando al presente e al futuro. Non faremo mai mancare il sostegno a iniziative come questa e al settore".