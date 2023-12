Due concerti degli allievi del Musicale di Cuneo e una giornata di scuola aperta a gennaio

Concerto di Natale degli allievi del Liceo Musicale nell'ambito della stagione concertistica "Incontri d'autore"

Chiesa del Sacro Cuore a Cuneo

17 dicembre h16.00 In collaborazione con L'UNICEF per ogni bambino.

Dirige il M.o Flavio Becchis.

Lunedì 18 dicembre si potrà invece assistere a uno spettacolo degli allievi presso il Teatro Salesiani in via San Giovanni Bosco 21 sempre dalle ore 14.30 alle 16.30

Per conoscere meglio il Liceo, i docenti, gli allievi e ascoltare le loro esibizioni è sufficiente partecipare a una delle giornate di scuola aperta previste nei prossimi mesi. La prossima data è in programma lunedì 15 gennaio in sede in corso De Gasperi dalle ore 14.30 alle 16.30