Lpm Bam Mondovì-Macerata 2-3; Esordio da primo allenatore per Claudio Basso: "Questa squadra vale di più di quanto dimostrato fino ad ora" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì va vicinissima all'impresa di fermare la capolista Cbf Balducci Macerata. Le pumine del neo tecnico Claudio Basso, promosso in settimana a primo allenatore dopo l'esonero di Marco Gazzotti, hanno dato vita a una prova tutta cuore e grinta, finendo per cedere solo al termine di un avvincente tie-break.

Per il Puma, dunque, un punto e una prestazione che lasciano ben sperare per il futuro. Al termine del match abbiamo raccolto le sensazioni del tecnico Claudio Basso, visibilmente emozionato per il suo esordio da primo allenatore della Lpm. Eccolo ai nostri microfoni: