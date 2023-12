Lo Zen e l’arte di vendere online

Quale storia si nasconde dietro un servizio o un prodotto? Che valore diamo ad una narrazione efficace e mirata? In che modo un racconto può suscitare in noi emozioni, orientando le nostre scelte e i nostri acquisti? Questo e molto altro è Digital Marketing: strategia, pazienza, e un pizzico di sana follia.

Il Digital Marketing non è un mero insieme di strategia e attività online attraverso le quali promuovere un Brand, un prodotto o un servizio: per noi di Blulab Marketing è soprattutto Storytelling. Crediamo fermamente che ogni azienda vanti una storia unica e irripetibile, degna di attenzione e divulgazione: ci impegniamo così ad ascoltarla, traducendola in contenuti e creando una strategia di Digital Marketing in grado di valorizzarla a pieno.