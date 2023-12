"Grazie di cuore alla Pediatria di Savigliano"

Un grazie di cuore va al reparto della Pediatria di Savigliano ospedale Sant’Annunziata, a tutta l’Equipe Medica e Paramedica e a tutti gli operatori a vario livello per la particolare bravura, attenzione e dedizione, rivolta quotidianamente ai pazienti ma anche e soprattutto a noi genitori che a volte presi dall’ansia e dallo sconforto non abbiamo sempre modi carini e pacati….. ma voi siete pronti a spiegarci passo per passo per rassicurarci e darci rinforzi positivi.



Grazie anche ai volontari Abio, all'associazione Il Fiore della vita, Nosocomix, alla maestra Ilde. Ci avete sempre strappato un sorriso e scaldato il cuore.

A tutti desidero augurare un buon proseguimento di lavoro nella serenità e operatività.

Grazie per “ciò che siete e ciò che fate”.



La mamma & il papà di Tommy (stanza 9)