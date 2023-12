Karate: anche la Shotokan Karate-do di Cervasca allo stage con il maestro Masaru Miura

All’evento, come consuetudine, partecipavano anche alcuni tesserati dell’Asd Shotokan Karate-do di Cervasca.

Il programma dello stage prevedeva anche la sessione invernale degli esami per i passaggi di grado di cintura e per la delegazione di Cervasca vi prendevano parte tre atleti: Nicolas Sava che ha ottenuto la cintura nera 1^ dan, Elisa Costa che è passata al 2^ dan ,della cintura nera, e il capo palestra Massimiliano Parola che ha conseguito il 4^ Dan della cintura nera, centrando l’obiettivo grazie all’ottima preparazione svolta in palestra ed agli stages.