Affidata alla Compagnia Teatro Marenco di Ceva la direzione artistica del "Baretti" di Mondovì

Sarà la Compagnia Teatro Marenco di Ceva, a gestire la direzione artistica del rinnovato cine-teatro Baretti di Mondovì.

Questo l'accordo di collaborazione, che durerà un anno, stretto dal Comune con la compagnia, a pochi giorni dall'esordio del primo spettacolo della stagione teatrale invernale, che prenderà avvio domani, martedì 12 dicembre con "Natale in casa Cupiello".

Una novità importante che giunge agli esordi della stagione teatrale invernale organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, che in fase di prevendita ha già raggiunto i duecento abbonamenti venduti.

"Un cinema-teatro Baretti rinnovato negli spazi e nella filosofia - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "Grazie all’associazione Compagnia Teatro Marenco di Ceva, infatti, il Baretti diventerà un punto di incontro per l’intera comunità monregalese, tale da garantire il presidio tradizionale in occasione degli spettacoli della stagione ordinaria, ma capace altresì di farsi promotore di un’azione divulgativo-educativa nei confronti delle nuove generazioni, con appositi momenti di sensibilizzazione collettiva. Un ruolo di raccordo con il tessuto culturale e associativo cittadino, insomma, ma anche il primo passo per una collaborazione cross-territoriale che sappia guardare all’areale Monregalese nella sua interezza".

La compagnia, che organizza a Ceva la rassegna estiva dell'Agriteatro al Campanone, è guidata dal presidente Manuel Alciati, Angioletta Giovana (vicepresidente), Rosanna Giugale (segretario), Mario Barra (tesoriere) e dagli 11 consiglieri: Lilia Scagnoli, Sara Bertini, Olga Bertolino, Aldo Viora, Marco Bertoglio, Federico Patrone, Marcello Chiecchio, Luca Prato, Fabio Mottinelli, Diego Tampalini, Max Mao.