Arrivano i facilitatori digitali nei Comuni della Green Community Terre del Monviso

In un'epoca in cui la velocità e l'efficienza sono essenziali per affrontare le sfide quotidiane, i facilitatori digitali emergono come chiavi fondamentali per ottimizzare l'accesso e la fruizione dei servizi. Grazie al sostegno finanziario del progetto “Pnrr Misura 1.7.2 Rete di facilitazione digitale”, i residenti nei Comuni che costituiscono la Green Community Terre del Monviso possono accedere, ad un nuovo, importante servizio gratuito: lo sportello di facilitazione digitale.

Obiettivo di questo nuovo servizio è offrire alle persone la possibilità di usufruire dei servizi digitali che occupano uno spazio sempre più importante nella quotidianità di ognuno. In particolare, si intende supportare chi ha meno confidenza con la tecnologia e gli strumenti informatici, in modo tale che tutti possano utilizzare i servizi digitali; quindi contribuire a superare o migliorare il divario digitale (il cosiddetto digital divide).

Il facilitatore, cioè l’operatore addetto allo sportello digitale, è infatti una figura professionale formata dalla Regione Piemonte al fine di essere di supporto al cittadino per l’accesso ai servizi online: lo accompagna e guida nell’acquisizione delle competenze necessarie per essere autonomo nell’utilizzo quotidiano degli strumenti digitali.

In concreto, l’aiuto fornito dallo sportello può essere funzionale per approcciarsi ai seguenti servizi: pagare con strumenti di pagamento digitali, accedere ai servizi on line del proprio Comune o nazionali (come l’app Io, Inps, Agenzia delle Entrate) o ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online (Fascicolo Sanitario Elettronico, cambio medico), attivare gratuitamente lo spid o la pec, utilizzare dispositivi informatici come smartphone e tablet, navigare su internet, usare la posta elettronica, installare e usare applicazioni (scolastiche, il registro elettronico), utilizzare app di messaggistica, fare una videochiamata, usare un social network.

I facilitatori hanno la qualifica di Rao, (acronimo di Registration Authority Officer). Possono, quindi, erogare lo Spid direttamente, sul momento.

La Green Community Terre del Monviso è il soggetto sub attuatore del progetto Rete di facilitazione digitale (soggetto attuatore è la Regione Piemonte), per mezzo del quale viene attivato questo servizio di sportello digitale.

L’Unione Montana dei Comuni del Monviso è l’ente capofila del progetto che vede come partner l’Unione Montana della Valle Varaita, i Comuni di Saluzzo, Manta e Lagnasco.

Il partner tecnico incaricato della gestione degli sportelli di facilitazione digitale sul territorio della Green Community Terre del Monviso è l’associazione Uscire Insieme - Age Italia aps, affiliata Acli (www.uscireinsieme.org).

Modalità di funzionamento, orari e sedi dello sportello digitale nei Comuni della Green Community Terre del Monviso aderenti al progetto “Rete di facilitazione digitale”.

Lo sportello digitale sarà attivato in due modalità differenti: fisso e itinerante, per permettere al cittadino di accedere al servizio nella sede e nell’orario a lui più congeniale.

Si potrà accedere allo sportello su appuntamento oppure ad accesso libero, a seconda delle sedi.

Lo sportello fisso si attua nell’apertura settimanale in tre sedi fisse, situate a Frassino, Paesana, Saluzzo.

Valli Po e Bronda: martedì pomeriggio a Paesana nella sede dell’Unione Monviso, in via Santa Croce 4, dalle 13,30 alle 17.,30 e giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30.

Valle Varaita: giovedì pomeriggio a Frassino nella sede dell’Unione Valle Varaita, in piazza Marconi 5, dalle 14,00 alle 17,30 e venerdì mattina dalle 9 alle 13,30.

Saluzzo e saluzzese: martedì e giovedì mattina a Saluzzo negli uffici comunali in piazza Cavour 12, dalle 9 alle 12,30.

Sportello itinerante

Con l’inizio del nuovo anno, parte delle ore di apertura dello sportello fisso verrà dedicata allo sportello itinerante, il quale verrà ospitato a turno nei Comuni di Pagno, Ostana, Revello e Sanfront per le Valli Po e Bronda, Costigliole Saluzzo, Piasco, Sampeyre e Venasca per la Valle Varaita, Lagnasco e Manta per la pianura saluzzese (oltre che nelle sedi di sportello fisso).

Verranno opportunamente comunicati alla popolazione gli orari e gli indirizzi delle sedi di sportello.

I recapiti di contatto dello sportello digitale sono:

indirizzo mail: info@retefacilitazionedigitale.it

Sito web: www.retefacilitazionedigitale.it