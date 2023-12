Bra, il regista Francesco Amato al cinema Vittoria per presentare il suo film Santocielo

Il Natale al cinema quest’anno sarà fatto di commedie. Soprattutto quelle sane, pulite e intelligenti, come Santocielo , il nuovo film del regista braidese Francesco Amato , interpretato da Ficarra e Picone .

Questo regalo, in uscita il 14 dicembre, arriverà anche al multisala Vittoria di Bra (info e prenotazioni www.cinemavittoriabra.it e telefono 3391213519).

A salutare il pubblico presente alla proiezione in programma sabato 16 dicembre alle ore 21 ci sarà proprio Francesco Amato (il regista del film Premio David di Donatello “ 18 regali ”, ma anche di Imma Tataranni ).

L’Assemblea Celeste in Paradiso si è riunita per risolvere un’importante questione: l’egoismo e l’atteggiamento bellico degli esseri umani. L’Assemblea propone a Dio (Giovanni Storti) di intervenire inviando un nuovo Messia.

Sulla Terra viene mandato un angelo (Picone), che con il suo tocco dovrebbe essere in grado di mettere incinta la prescelta. L’angelo si imbatte in un uomo (Ficarra), con cui stringe amicizia e trascorre una serata goliardica. I due, un po’ alticci, si salutano in mezzo ad una strada, dove un’auto rischia di investire l’uomo.