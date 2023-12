Bra, invito all’ascolto della Parola di Dio presso il Monastero delle Clarisse

«Non possiamo essere messaggeri della consolazione di Dio se noi non sperimentiamo per primi la gioia di essere consolati e amati da Lui. Questo avviene specialmente quando ascoltiamo la sua Parola, il Vangelo, che dobbiamo portare in tasca». L’espressione di Papa Francesco dice che il Vangelo è partecipazione alla vita nuova del Signore Risorto, è esperienza di salvezza che si comunica.