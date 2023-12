Ceva, alla Ca' del bosco a Pratolungo il pranzo sociale del Gruppo Micologico

Pranzo sociale del Gruppo micologico cebano a Ca’ del bosco a Pratolungo di Ceva.

"È stata l’occasione per ringraziare i soci per la passione, l’impegno ed il lavoro nelle varie attività svolte nel 2023 e per proiettarsi nel futuro. - dice il presidente del gruppo, Giorgio Raviolo - "Dalla Mostra nazionale di settembre al bosco didattico, dal Museo del fungo agli orti didattici e alle lezioni di micologia fino alla classificazione e digitalizzazione dei circa 5 mila exsiccata dell’erbario del Gruppo che stiamo realizzando.

Nelle prossime settimane riprenderanno i lavori nel cantiere del Museo del fungo rispondendo alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza. Grazie di cuore perché stiamo riuscendo a mantenere l’elevato livello nelle attività come da tradizione del Gruppo negli anni passati. Auguri di buone feste a tutti."