Cuneo, nuova chiamata "alle armi" per la pulizia del territorio sabato 16 dicembre

Una nuova iniziativa di pulizia del territorio è in programma per sabato 16 dicembre prossimo. Cittadini, volontari, membri delle associazioni ambientaliste Lipu, Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra e CuneoBirding, con la collaborazione di Plastic Free, si potranno ritrovare per liberare dalla spazzatura i bordi della Circonvallazione Nord che dal Ponte Vecchio di Cuneo porta a Madonna dell’Olmo.

L’iniziativa di pulizia ambientale collettiva si svolge con il sostengo del Comune di Cuneo, e si colloca nel contesto del protocollo d’intesa firmato con Plastic Free, che prevede la realizzazione di una serie di attività di sensibilizzazione.

Dopo un momento di briefing da parte dei coordinatori dell’iniziativa, due squadre di raccoglitori si muoveranno in sincronia da monte e da valle lungo la strada interessata. Il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), come di consueto, metterà a disposizione il materiale per la raccolta e si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Sul luogo, per le necessarie azioni di supporto, saranno una pattuglia del Nucleo Carabinieri forestali di Cuneo, della Polizia locale e della Protezione civile.

Il ritrovo è alle 9.45, all’imbocco di Via Madonna della Riva. Sarà necessario registrarsi per poter usufruire della copertura assicurativa per l’evento. La raccolta si concluderà alle ore 12.