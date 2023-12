Cuneo, Sturlese e i dubbi sulla riqualificazione dello sferisterio: “Presentati certificati e attestazioni troppo vecchi”

Non si placano i dubbi del consigliere comunale cuneese Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) relativamente al progetto di manutenzione straordinaria dello sferisterio comunale “Capello” di piazza Martiri della Libertà.

Nella discussione dell'interpellanza durante il consiglio comunale di novembre il decano dell'amministrazione comunale ha espresso le proprie riserve rispetto alla proposta avanzata dalla società gestrice dell'impianto, la ASD Pallonistica SubalCuneo: “ L'impianto sportivo, per Piano Regolatore, deve essere spostato vicino al palazzetto dello sport locale, al fine di riqualificare la piazza in forma di parcheggio con almeno un piano sotterraneo ”.

Attestazioni e certificati troppo vecchi

La commissione si è tenuta giovedì 7 dicembre, alla presenza dell'assessore Valter Fantino e dell'architetto Luca Salvini, socio della stessa ASD. In quell'occasione – che Sturlese, per problemi di salute, ha mancato - è stata presentata la proposta di progetto.

Secondo quanto corrisposto in commissione, secondo Sturlese i documenti presentati a supporto del progetto di manuntenzione non sarebbero privi di ombre: “ Il sopralluogo della commissione di vigilanza è datato al 1° aprile 2024, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio al 14 marzo 2019 e il certificato di idoneità statica del muro al 3 marzo 2018 – ha aggiunto ancora - . Non sono poi stati allegati al progetto il computo metrico estimativo e il quadro economico ”.

“Insomma dalla documentazione esibita emergerebbe un comportamento gestionale per lo meno non commendevole, in carenza di più recenti atti documentativi, e comunque non conforme alle richieste avanzate – conclude Sturlese nel testo dell'interpellanza - . Ci teniamo quindi a interpellare la sindaca e l'assessore, in cerca di chiarimenti rispetto a quanto consegnato in commissione consiliare”.