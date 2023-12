Intervento di manutenzione e pulizia su tetto e grondaie dell’Istituto “Arimondi Eula” a Racconigi

La Provincia di Cuneo sta realizzando in questi giorni importanti interventi sul tetto della scuola sede distaccata di Racconigi dell’Istituto Comprensivo “Arimondi Eula”.

La scuola da sempre deve affrontare le problematiche dovute al guano dei colombi che va ad intasare le tubature delle grondaie e a rovinare il tetto. Sono stati stanziati dalla Provincia 28 mila euro di fondi propri, per effettuare un’attenta pulizia del guano e per interventi puntuali su parti del tetto da cui si sono rilevate piccole infiltrazioni. La sede scolastica racconigese accoglie più di 300 studenti provenienti non solo dal Cuneese ma anche dalla provincia di Torino e rappresenta un importante opportunità di studio per i giovani di questo territorio.

“Ho avuto la delega all’edilizia scolastica circa un anno fa – dice il consigliere provinciale Davide Sannazzaro - e fin dai primi incontri il dirigente scolastico Luca Martini mi aveva espresso la necessità di un intervento puntuale sul tetto della sede di Racconigi. Fatti questi lavori abbiamo già preso contatti con il Comune per iniziare una collaborazione con il loro consulente per affrontare insieme la problematica dei colombi, così da mettere in atto tutte le accortezze perchè questo lavoro duri nel tempo. Ricordo che solo quattro anni fa la Provincia aveva speso 50 mila euro sullo stabile per le stesse problematiche e per limitarne i danni. Ringrazio i tecnici dell’ente per il lavoro fatto fino ad ora e il presidente Robaldo per l’attenzione che ha per le scuole.”