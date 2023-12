"Un coro di bimbi, un cielo stellato": concerto in sala San Giovannia a Cuneo

Giovedì 14 dicembre, alle ore 18, si terrà a Cuneo, in Sala San Giovanni, il concerto dei cori di voci bianche UN CORO DI BIMBI, UN CIELO STELLATO.

Il concerto, organizzato da Zonta Club Cuneo e Fondazione Azzoaglio Best Education, ospiterà sul palco bambini e ragazzi dei cori "Le Semicrome", sezione giovanile della Società Corale Città di Cuneo, e l'ensemble scolastico "Note in Fiore" rispettivamente diretti da Chiara Albanese e Fosca Tallone e accompagnati al pianoforte da Francesco Maria Corso.

Nel corso dell'evento sarà possibile devolvere offerte in favore di "Fiori sulla Luna", associazione nata nel 2006 dalla sinergia tra i genitori dei bambini affetti da malattie neurologiche e il personale del reparto di Neuropsichiatria Infantile presso l'ASO Santa Croce di Cuneo, nell'ambito della quale opera un gruppo di 75 volontari che, insieme a professionisti specializzati ed in collaborazione con i personale medico, si occupa di creare opportunità ludico-riabilitative per bambini disabili e di sostenere i familiari nel loro percorso di accompagnamento.