Almeno cinque arresti per spaccio di crack in corso Giolitti a Cuneo

Sarebbero almeno cinque gli arresti avvenuti nelle ultime settimane in corso Giolitti a Cuneo. In manette dei soggetti collegati allo spaccio di crack nel quartiere, un reato che nei mesi scorso aveva creato grande allarme sociale in città.

Il monitoraggio costante dell'area, con la presenza fissa di una pattuglia, sta dando esito positivo in termini di diminuzione della delinquenza nel cosiddetto quadrilatero, la zona di Cuneo dove, ormai da anni, degrado ed episodi di criminalità siano quotidiani.

Non solo azioni repressive ma, anche, numerose azioni preventive, con l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del quartiere, grazie ad un Comitato attivo e sensibile e all'impegno di qualche residente dell'area.

La segnalazione degli arresti è proprio di uno di questi residenti, che ringrazia e plaude all'operato delle forze dell'ordine, evidenziando come la criminalità, negli ultimi mesi, sia decisamente diminuita.