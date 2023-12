Vuoi conoscere il mondo del lavoro, cercare occupazione o nuove opportunità? Non perdere l'open day di Granda Lavoro

Approcciare e conoscere le dinamiche del mercato del lavoro è il primo importante passo da compiere se si è in cerca di un'occupazione. A questo e a molto altro è dedicata l'edizione 2023 dell'Open Day curata da Granda Lavoro, agenzia dei servizi al lavoro della Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Cuneo, che si presenta con una rinnovata grafica, più fresca e iconica grazie al logo rivisitato in chiave contemporanea che rimanda alla complessità del mondo del lavoro.

L'evento si svolgerà giovedì 14 dicembre, a partire dalle ore 9.00, in contemporanea in tutte le quattro sedi dell'agenzia di servizi al lavoro Granda Lavoro (Alba, Bra, Cuneo e Savigliano), negli spazi organizzati presso le sedi delle citate Ascom Confcommercio – ad Alba in piazza San Paolo 3, a Bra in piazza Giolitti 8, a Cuneo in via Avogadro 32, a Savigliano in via Mabellini 2/1,- che fino alle ore 16.00 saranno dedicate ad ospitare i colloqui e la presentazione delle offerte di lavoro.

Le attività previste nella giornata consentiranno a tutti i partecipanti di conoscere i servizi offerti da Granda Lavoro e in particolare verranno coinvolti in specifici laboratori tematici rivolti a giovani e adulti, condotti da Centro per l'Impiego, Informagiovani ed esperti del settore, al fine di fornire strumenti e conoscenze utili per una ricerca proattiva di una posizione occupazionale.

Personale qualificato sarà messo a disposizione degli utenti che necessitano di scrivere il proprio curriculum o modificarlo, oppure di stilare il proprio bilancio di competenze o preparare un colloquio di lavoro.

Nell'arco della giornata è prevista la partecipazione delle classi quinte delle scuole superiori. Gli studenti prossimi al diploma potranno attraverso le testimonianze di titolari e lavoratori conoscere le opportunità di un sistema imprenditoriale che offre occasioni di crescita e sviluppo in un mercato del lavoro pronto ad accogliere i giovani con le loro aspirazioni e competenze.

Le Agenzie di Formazione delle quattro Ascom presenteranno i corsi rivolti a chi è alla ricerca di occupazione; in particolare sarà illustrato il Programma GOL* (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), avviato l'anno scorso nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Italia, Missione 5, Componente 1). L’obiettivo del programma è quindi l’attivazione di nuovi percorsi formativi utili all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Partecipare è semplice: è sufficiente iscriversi entro mercoledì 13 dicembre p.v. al seguente link: https://forms.gle/qx3yzaz2tVtg2uYX8

«Con Granda Lavoro il mondo Confcommercio provinciale offre importanti opportunità sia alle imprese, sia alle persone in cerca di occupazione – afferma il presidente di Granda Lavoro Luca Chiapella – . Un sistema collaudato di dimostrata efficacia garantisce lo scambio di informazioni, agevola i contatti tra domanda e offerta, fornisce consulenza e, utilizzando anche i social media, riesce a stabilire un contatto diretto con la platea dei più giovani, risorsa fondamentale per il mondo del lavoro».

«Il servizio – spiega il vice presidente Silvia Anselmo – è particolarmente apprezzato dalle aziende che incontrano difficoltà nel reperire il personale. La professionalità del nostro staff operante presso le quattro sedi territoriali garantisce un'accurata profilazione di candidati idonei alle varie mansioni. I quali, dal canto loro, possono trovare in specifico nell'Open Day, ma in generale tutto l'anno presso l'agenzia, un supporto costante per monitorare e individuare le possibilità di impiego».

Granda Lavoro può contare su oltre 6 mila iscritti; la banca dati del sito internet www.grandalavoro.it – in fase di rinnovamento – viene costantemente aggiornata.

Dal 2014, anno di costituzione, l'Agenzia fornisce i seguenti servizi:

attivazione tirocini

ricerca e selezione personale

orientamento al lavoro

supporto alla stesura del curriculum

e tutte le attività afferenti alle politiche attive del lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Segreterie di Granda Lavoro

Alba - Tel. 0173 226611

segreteria.alba@grandalavoro.it

Bra - Tel. 0172 413030

segreteria.bra@grandalavoro.it

Cuneo - Tel. 0171 604165

segreteria.cuneo@grandalavoro.it

Savigliano - Tel. 0172 241280

segreteria.savigliano@grandalavoro.it

Sito internet: www.grandalavoro.it