CHE TEMPO FARA' - Meteo variabile, ma senza precipitazioni

In questa settimana si alterneranno alte e basse pressioni, ma le correnti saranno perlopiù sfavorevoli a precipitazioni diffuse e importanti. Solo sulle Alpi ai confini nazionali saranno presenti precipitazioni anche intense e Foehn.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 11 e domani martedì 12 dicembre. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso oggi a parte possibilità di nebbie persistenti sui settori più orientali. Domani cielo più nuvoloso o con nebbie più estese e qualche debole pioggia sul finire del giorno sulla Liguria orientale. Sulle Alpi sempre molto nuvoloso o coperto con piogge anche intense sui settori di confine tra Torinese, Valle d'Aosta e Alto Piemonte, con quota neve variabile ma quasi sempre oltre i 1.700/2.000 m.

Temperature massime oggi piuttosto alte sui rilievi a causa di aria più calda centro-atlantica e Foehn. In pianura valori compresi tra 8 e 10 °C , dove coperto o la nebbia sarà persistente saranno più basse. Dove soffierà il Foehn potranno anche raggiungere gli 11/12 °C. Sulle coste fino a 13/14 °C. Domani minime tra 2 e 4 °C (alte sulle coste , 10/12 °C) e massime in leggero calo per via del cielo più coperto.

Venti assenti o deboli su pianure con possibili locali raffiche di Foehn oggi. Foenh forte oggi e nella notte di domani su Alpi.

Mercoledì 13 dicembre. Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino per il passaggio di una perturbazione che però porterà piogge solo sulla Liguria orientale e in parte dell'Alessandrino. Miglioramento già in giornata a partire da ovest. Piogge o nevicate fino a 1500 m sempre sulle Alpi di confine nordoccidentali.

Temperature in pianura e sulle coste stazionarie o in lieve aumento sia per le minime che per le massime.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica più intensa sulle Alpi.

Da giovedì 14 dicembre. Graduale calo delle temperature con probabile episodio di freddo nel weekend per l'arrivo di aria fredda da est, ma senza precipitazioni.

