Studio commercialistico di Saluzzo cerca impiegato/a

Studio commercialistico con sede a Saluzzo cerca una risorsa da inserire nella divisione amministrativa in qualità di: Impiegato/a contabile amministrativo/a . Si richiede comprovata esperienza maturata in analoga posizione.

- Eventuali Invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro imprese in generale);

- Diploma di Ragioneria e/o Laurea triennale in Economia;

- Esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali, specificatamente nella gestione di clienti in contabilità ordinaria;

- Capacità di lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità;

- Ottime capacità relazionali e comunicative; in particolare con i clienti, capacità ed abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team;