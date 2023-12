A Savigliano l'albero di Natale di Oasi Giovani addobbato con 230 fiocchi

Anche al Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani è arrivato il Natale. Nei giorni scorsi è avvenuta l'accensione del grande Albero nel cortile di corso Roma.

Un Albero di Natale addobbato con ben 230 fiocchi colorati, uno per ciascuno delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le aule di Oasi.

«L'Abete – spiegano le educatrici – è stato acceso al buio, al suono della musica e mentre i bambini indossavano braccialetti colorati. Ogni aula studio ha preparato una frase diversa, che è stata letta e poi appesa, come augurio per l'anno nuovo che sta per arrivare».

Acceso l'Albero, il Centro educativo post-scolastico non ha ancora terminato i festeggiamenti: giovedì 21 dicembre è in programma la tradizionale Festa natalizia a palazzo Longis.