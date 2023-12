Busca, con il biglietto "L'altra metà, la donna nell'arte" si può visitare la Galleria privata la Gaia

Sabato 16 e domenica 17 con il biglietto L’ALTRA META’ LA DONNA NELL’ARTE- Da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic di Casa Francotto sarà possibile visitare, (solo su prenotazione telefono 371 5420603 o info@casafrancotto.it ) la Galleria privata LA GAIA sulla collina di Busca.

“Siamo particolarmente orgogliosi -dice il Sindaco Marco Gallo – di presentare quest’evento eccezionale. Creare un collegamento tra Casa Francotto e La Gaia è un risultato straordinario. Ringrazio la famiglia Viglietta che, oltre ad averci messo a disposizione le opere di diverse artiste da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft, a Ketty La Rocca per la Mostra a Casa Francotto, ci permette anche di far conoscere questa realtà che con le sue duemila opere rappresenta uno dei punti di riferimento dell’arte contemporanea in Italia e in Europa” Le visite con partenza da Casa Francotto alle 10,45, 13,45 e 15,45.

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate all’evento espositivo che ha come protagoniste 70 artiste donne, per rendere più piacevole ed interessante la giornata.

Gli orari di Casa Francotto sono: venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30.

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso a Casa Francotto è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente.

In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…