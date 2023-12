Capodanno 2024 a Sanremo nell’eleganza di Villa Noseda

Villa Noseda Sanremo si appresta ad accogliere con eleganza e incanto un evento straordinario per celebrare l'arrivo del nuovo anno, creando un'esperienza senza pari che mescola festosità e prelibatezze culinarie in un contesto suggestivo.

Il locale a due passi dal Casinò di Sanremo diventerà il palcoscenico principale di una serata indimenticabile, dove il divertimento e la musica si amalgameranno in modo armonico, plasmando un ambiente perfetto per un Capodanno da ricordare.

A partire dalle 21:00, gli ospiti avranno il privilegio di deliziarsi con un cenone sontuoso, impreziosito dalla presenza del mare come elemento di spicco, attraverso un connubio di ricette classiche e proposte culinarie innovative.

La selezione musicale accompagnerà il clima festoso, anticipando il party che prenderà vita dopo il cenone, con show e intrattenimento che prolungheranno la magia dell'evento per tutta la notte.

Questa sarà un'occasione esclusiva per dare il benvenuto all'alba del nuovo anno nel modo più straordinario e indimenticabile possibile.

Villa Noseda Sanremo si trasformerà in un'oasi effervescente di gioia e celebrazione, offrendo ai partecipanti l'opportunità di condividere emozioni uniche e brindare all'avvento di un nuovo e promettente anno.

Una straordinaria occasione per lasciarsi trasportare dall'atmosfera incantata di Villa Noseda Sanremo, per vivere un Capodanno indimenticabile all'insegna della felicità e della gioia, immersi in un'esperienza irripetibile.

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905