Cuneo, ripartono le serate culturali degli "Incontri d'arte"

Ripartono le serate culturali degli "Incontri d'arte" proposti dall'Associazione Rigenerazione Culturale dedicati ai personaggi della storia dell'arte.



L'iniziativa si presenta rinnovandosi nel formato, che sarà una conversazione aperta a tutti i partecipanti e nel luogo, che vedrà il sostegno e l'accoglienza del Grand Bar in Corso Nizza 43.



Il primo appuntamento è mercoledì 13 Dicembre alle ore 18,30 dedicato al celebre artista Francesco Hayez, il famoso pittore veneziano, che ebbe un ruolo di protagonista nel passaggio dall'arte neoclassica a quella romantica.



Un dialogo che si sviluppa dalle sue prime opere a soggetti mitologici e sulla storia greco-romana a favore di episodi desunti dal Medioevo che segnano l'affermarsi del Romanticismo storico, che trova nel tempo manifestazione nei soggetti letterari, come Giulietta e Romeo, nelle scene corali dei Vespri siciliani e nelle sensuali donne della Meditazione.



Indagheremo sui capolavori delle diverse fasi della sua pittura tra cui la sua grande abilità di ritrattista. Francesco Hayez è anche autore di una delle opere più note della storia della pittura italiana Il famoso "bacio", quadro simbolo del Risorgimento italiano ma non solo.



L’iniziativa “Incontri d’arte” è aperta a tutti e gratuita, nello spirito dei valori dell'associazione, sempre con una cadenza mensile,