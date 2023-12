Il 21 dicembre il Ristorante La Cave di Saluzzo propone una degustazione diversa aspettando Natale

Non riescono a non inventarsi sempre qualcosa, i nostri giovani ragazzi de La Cave, e questa volta, in attesa del Natale, propongono un Wine Tasting per raccontare alcune etichette che ritengono eccellenti. Pe la precisione, le seguenti:

- MIOTTO ProFondo - Colli Trevigiani IGT, sui lieviti, 100% Glera

- CAVIOLA Langhe Riesling - DOC "Clem".

- CHATEAU ROCHER CALON Montagne - Saint Emilion, 95% Merlot 5% Cabernet Franc

- MENEGOTTI Menegotti Extra Brut - Metodo classico, 50% Chardonnay 50% Corvina

Il tutto sarà servito con aperitivo salato a base di canapé, salumi, formaggi locali e focacce farcite. Per concludere un piccola pasticceria di produzione di Andrea, la pasticcera di La Cave.

Costo € 30 a persone, con prenotazione obbligatoria entro il 19 dicembre ai seguenti numeri: 366.4405810 - 349.8194517.

Una degustazione diversa, in attesa del Natale, per condividere sapori e profumi in un ambiente accogliente, allegro e coinvolgente.

Ristorante La Cave - Corso Piemonte 41/A - Saluzzo (CN) - Tel 349.8194517

ristorantelacave@outlook.com

Potere seguire La Cave su: Instagram e Facebook