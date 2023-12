L’esposizione moto di Dronero avversata dal maltempo

Le previsioni meteo per il giorno dell’Immacolata questa volta ci hanno preso in pieno. Non è scesa forse la neve che ci si aspettava, ma i pochi fiocchi scesi sono bastati per limitare l’afflusso dei visitatori dei vari mercatini di Natale presenti un po’ da tutte le parti.

A Dronero, come ormai da tradizione ultradecennale, per l’8 dicembre era prevista l’esposizione di moto di ogni genere, anno e cilindrata, organizzata dalla locale Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, in concomitanza con i “Mercatini di Natale”, che hanno riscosso una notevole partecipazione di visitatori.

Le telefonate giunte agli organizzatori dell’esposizione erano incoraggianti, ma la leggera nevicata ha fatto ne ha fatti rimanere a casa molti e sotto l’ala del teatro, dove erano state sistemate le moto, gli esemplari presenti erano solamente una quindicina: alcune da motocross, altre da velocità ed altre ancora da strada, che hanno comunque attirato le attenzioni dei passanti, anche perché erano al riparo dalle intemperie.

Le prenotazioni per il pranzo, previsto presso il ristorante locale Cavallo Bianco, hanno invece avuto un discreto successo, in quanto tra espositori, amici e conoscenti si sono contati ben trentasei presenti.

Questo evento ha sempre goduto di un notevole numero di partecipanti, ma ci si è messa la neve ed è stato un vero peccato, perché a Dronero erano sempre presenti moto rare e prestigiose. Speriamo che vada meglio nella prossima edizione.