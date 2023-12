Il Futuro è nelle tue mani: scegli la professionalità con AFP

Sei un giovane studente che si appresta a concludere il percorso di studi della terza media e senti che è il momento di prendere in mano il tuo futuro professionale? La scelta del percorso formativo è cruciale, e Afp è qui per guidarti verso un cammino di successo, mettendo in primo piano la costruzione di una professionalità solida e con brillanti prospettive nel mondo del lavoro.

Scopri le opportunità e i corsi del Centro Afp di Dronero

Il centro “Don Michele Rossa” di Dronero è stato fondato nel 1954 a Stroppo, in Valle Maira, e negli anni 60 trasferito a Dronero.

Due i percorsi di qualifica professionale triennale tra i quali scegliere:

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione.

Operatore Elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

Il settore dell'installazione di impianti elettrici è in costante crescita, e Afp offre un corso completo per formare gli Operatori Elettrici di domani. I partecipanti acquisiranno competenze pratiche nell'installazione e nella manutenzione di impianti elettrici sia civili che industriali. La formazione include l'apprendimento delle ultime tecnologie e normative di settore, garantendo una preparazione all'avanguardia.

Operatore Meccanico - Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Per coloro che amano lavorare con le mani e sono affascinati dal mondo della meccanica, il corso di Operatore Meccanico offre l'opportunità di acquisire competenze specializzate nella lavorazione meccanica, utilizzando tecniche di asportazione e deformazione. Con l'accesso a moderni laboratori attrezzati, gli studenti impareranno a utilizzare macchinari avanzati e a sviluppare competenze essenziali richieste dall'industria.

I vantaggi di scegliere Afp

Docenti esperti e appassionati: i nostri insegnanti sono professionisti del settore, pronti a condividere la loro esperienza e a guidarti attraverso le sfide del mondo professionale.

Laboratori tecnologicamente avanzati: Afp investe costantemente in tecnologia all'avanguardia, offrendo ai suoi studenti l'accesso a laboratori moderni e attrezzature di ultima generazione.

Stage formativi: la formazione pratica è fondamentale e offriamo opportunità di stage presso aziende partner per mettere in pratica le competenze apprese in aula.

Supporto all'inserimento lavorativo: il nostro impegno non si limita alla formazione. Offriamo un supporto attivo per l'inserimento nel mondo del lavoro, collaborando con aziende leader nel settore.

Prepara oggi il tuo futuro

Afp è il trampolino di lancio ideale per i giovani che desiderano costruire una carriera solida e gratificante. Scegli la via della professionalità, iscriviti ai nostri corsi e inizia il tuo percorso verso un futuro luminoso nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

0171 918027

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

segreteria.dronero@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!