Da oggi, lunedì 11 e fino al 15 dicembre prossimi saranno collocati punti di di solidarietà presso l'atrio dell'ospedale S. Croce (via Michele Coppino) e dell'ospedale "A. Carle" (adiacente all'ascensore 11, ex postazione triage) dalle ore 9.00 alle ore 17.00 gestiti dai volontari dell'associazione Donna per Donna".