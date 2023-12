Judo Bra: due bronzi ai Campionati Italiani A1 Esordienti

Un fine settimane strepitoso quello da poco trascorso per i ragazzi del Judo Bra che hanno concluso la stagione con altre medaglie pesanti ai Campionati Italiani A1 Esordienti, svolti ad Ostia, ultima tappa delle tre fasi del circuito italiano che decreta il podio nazionale dei ragazzi U15 per ogni categoria di peso.

Il judo Bra ha partecipato con tre ragazzi riuscendo a conquistare due medaglie di bronzo.

Strepitosa è stata la prestazione di Alessandro Bertello nella categoria -38kg. Qualificatosi a questa competizione grazie alla precedente medaglia ai Campionati A2, si è imposto su avversari più grandi di lui vincendo 3 incontri su 4, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio. Ottima gara, visto la sua giovane età, nella quale ha dimostrato delle doti tecniche superiori agli altri partecipanti. Sicuramente un buon punto di partenza per il prossimo anno, che lo vedrà gareggiare nella stessa classe, cercando di migliorare il risultato.

Non da meno è stata la prestazione di Federico Labate, che dopo aver ottenuto medaglie in tutti i 4 tornei del circuito nazionale nella categoria -81kg, ha terminato la stagione strappando un terzo posto anche ai Campionati Italiani. Labate si è imposto sugli avversari vincendo 2 incontri su 3, dimostrando una grinta e una decisione che gli hanno permesso di portare a casa questo risultato. Un punto di partenza per il prossimo anno che passerà della categoria Cadetti U18.

Bravo è stato anche Mattia Ariano, un ottimo e talentuoso atleta, che purtroppo non è riuscito a salire sul podio della categoria -46kg. Grazie anche ad un sorteggio poco favorevole, vince il primo incontro e perde gli altri contro ragazzi ai vertici del ranking nazionale, qualificandosi al 9°posto. Ma è solo una questione di tempo, verrà pure il suo momento.

In virtù di questi risultati, i ragazzi del M° Antonio Carnebianca hanno portato il Judo Bra all'8^ posizione della classifica delle società nazionali U15 maschile, su 58 palestre partecipanti.

Un plauso va anche a Giada Giardino, atleta U36 categoria -52kg, che domenica 10 dicembre ha partecipato alle finali dei Campionati Italiani A1, la gara di massimo livello italiano che decreta la squadra nazionale che parteciperà alle selezioni internazionali delle prossime Olimpiadi. Tra le migliori 16 atlete d’Italia, comprese quelle professioniste dei gruppi sportivi militari, Giada non è riuscita ad esprimersi al meglio perdendo di poco il primo incontro, in una gara di livello altissimo (unica atleta della provincia di Cuneo a riuscire a qualificarsi in questa gara d’elite).