Medaglia d'oro al Pole Earth Italy per le ragazze della Cuneo Pole Academy

Medaglia d'oro per le ragazze della ASD Cuneo Pole Academy. Primo posto nella categoria amatori per Eleonora Martini, Valentina Marchesi, Alison Sarietto, Elena Martinelli, Marta Meliga e Giulia Avagnina.

Ieri, domenica 10 dicembre, hanno partecipato al “Pole Earth Italy” a Torino, competizione internazionale per soli amatori e semi professionisti, ideata per promuovere la disciplina artistica e sportiva della Pole Dance in tutte le sue forme e declinazioni.

La coreografia è stata preparata totalmente da Elena Di Trani, vice presidente dell' associazione Cuneo Pole Academy, giudice nazionale e internazionale e vincitrice di tre mondiali di pole dance.