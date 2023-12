A Savigliano il reading di poesie "per un Natale solidale"

Sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 17.30 presso il salone S. Filippo di via A. Ferreri a Savigliano l'Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora", nell'ambito del XV° "Festival di espressione artistica e di impegno civile - La Poesia, espressione di tensione umana e spirituale celebra il reading “Poesie per un Natale solidale”.

Il tradizionale reading “ Poesie per un Natale Solidale”, inserito nel cartellone degli eventi del “Magnifico Natale” saviglianese; è un momento di poesia e di solidarietà. Saranno messi in vendita i nostri libri di Poesie il cui ricavato servirà a finanziare delle “Borse di studio” a favore dei giovani seguiti dall'Associazione “Dipingi la Pace” di Palermo.

Ascolteremo Poesie che aiuteranno a riflettere su questa storia della tradizione cristiana. Poesie che parleranno di piccoli e grandi eventi della vita. Poesie che aiuteranno a trovare nella famiglia un piccolo spazio caldo e autentico. Poesie a fare da lente di ingrandimento sui problemi che ci circondano. Poesie che credono nel potere dell'amore. Non limitiamoci ad accendere luminarie, accendiamo un po' quelle luci "fulminate od opache" dei cuori non c'è crisi che trattenga l 'amore per ammorbidire la ruvidità delle nostre distrazioni. L’evento si concluderà con lo scambio degli auguri e la dolcezza di un aperitivo.