Nel libro di Mauro Noè il racconto di 29 anni da amministratore pubblico a Cossano Belbo

Pensava sarebbero venute una sessantina di persone, ma sicuramente ce n’erano più del doppio sabato 9 dicembre nella sala congressi della cantina Terrenostre a Cossano Belbo: tutte incuriosite dal suo libro intitolato “Tu non sai che io so – della serie … il Sindaco sa sempre tutto” che racconta i 29 anni di Mauro Noè da amministratore del suo piccolo comune, 15 come primo cittadino.

Edito da Araba Fenice il volume ha anche un secondo sottotitolo: “Introspettiva di una comunità di Langa”.

Ed effettivamente fra le righe si scorgono i tratti caratteristici dei personaggi tipici di un territorio, compresi i turisti, ormai parte di una comunità che nel tempo si è trasformata.

Ed emerge la figura di un sindaco “sui generis”, con le sue bizzarrie, la sua simpatia, il gusto della battuta, l’umanità, il dono del sorridere anche nelle situazioni più difficili. Momenti belli e brutti, successi e frustrazioni, vita da sindaco insomma.

“Si deve avere alle spalle una famiglia forte che ti sostenga in questo impegno per superare certi frangenti difficili” ha confidato al pubblico.

Noè lo ha ripetuto più volte nella divertente presentazione, impreziosita dagli intermezzi musicali del talentuoso sassofonista Mikele Lazzarini e dalle letture di alcuni brani da parte dell’attore Paolo Tibaldi: il suo impegno civico non è mai mancato, come il rispetto per il lavoro dei suoi collaboratori, ampiamente citati nella prima parte del testo.

Molta privacy invece sulle persone protagoniste nei racconti di tanti fatti capitati a Cossano Belbo durante i tanti anni di mandato, concluso nel maggio scorso. Alcune si possono riconoscere, ma non sono mai citate.

“Ho raccontato i 'peccati' senza citare il 'peccatore' com’è giusto che sia. Molto spesso mi è capitato di ascoltare le lamentele di qualcuno sapendo già tutto sulla vicenda. Ho sempre cercato di stare sopra le parti, di accomodare per quanto potevo le cose, di avere un paese pulito e di aggiungere un po’ di buonumore se capitava” ha raccontato.

I fatti buffi, legati anche allo spiccato Sense of Humor di Mauro Noè sono tantissimi, alcuni legati al famoso “buco”, la voragine che creò un serio problema alla piazza principale del paese, alcuni dedicati alle tante manifestazioni che la sua amministrazione è riuscita ad organizzare grazie alla sua capacità di comunicare:

“C’è stato un periodo in cui i miei colleghi sindaci, con i quali ho sempre avuto un bel rapporto, mi invidiavano perché sapevamo far conoscere le nostre iniziative e passavamo molte notizie ai Media: Cossano Belbo appariva spesso fra le pagine dei giornali e nei servizi televisivi”.

Tantissimi cossanesi e non, hanno partecipato alla festa di sabato scorso. Colleghi veterinari, sindaci, amministratori, artisti, imprenditori. Per stima, amicizia e riconoscenza verso una persona che ha davvero dedicato tante energie per il suo paese.

Umanità e spirito umoristico sono caratteristiche tipiche delle persone intelligenti. Questo potrebbe essere l’unico libro scritto da Mauro Noè, ma chissà se le sue esperienze come veterinario, la sua mania di appuntarsi le cose, lo spingeranno a fare il bis, raccontando, come fece il grande scrittore inglese James Herriot, le sue vicissitudini sul lavoro.

Il tempo dirà anche se è davvero terminato il suo impegno civico: ora che la legge permette ai piccoli comuni un numero illimitato di mandati …

Il libro “Tu non sai che io so – della serie … il Sindaco sa sempre tutto” è insomma un buon consiglio letterario per un regalo natalizio.